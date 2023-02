Chiar dacă în anul 1987 i s-a interzis să mai apară la televizor, Loredana Groza nu a ținut cont de obstacolele care i-au apărut în cale. Artista a continuat să facă ceea ce știe cel mai bine, iar succesul ei a fost și este unul impresionant.

„Rock Girl ?? back to the 80s “Nu pot să cred”… În 1987 eram elevă într-a XI a la Energetic în Onești și câștigam cu acest cântec scris de Alexandru Simu, premiul 1 la Festivalul Tineretului la Costinești, în plină epocă comunistă…

Repercusiunile nu au întârziat să apară… Asta este printre ultimele mele apariții ale mele la TVR din acea perioadă… Chitara cu distors, rock-ul nu erau agreate, erau acte de rebeliune… and still they are… ~Lori from Onești???”, a scris Loredana Groza în mediul online.

Loredana Groza s-a sărutat cu Cornel Ilie pe scena Sălii Palatului

Loredana Groza s-a sărutat cu Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, în luna decembrie a anului trecut, pe scena de la Sala Palatului. Cei doi artiști au făcut parte din superspectacolul „Mamma Mia!”.

Cântăreața a postat pe rețelele de socializare imagini de la spectacolul de miercuri seară, iar în una dintre fotografii apare în timp ce se sărută cu solistul trupei Vunk. Loredana Groza a ținut să le mulțumească tuturor pentru că au fost alături de ei la Sala Palatului.

„Câteva momente din spectacolul de aseară, Mamma Mia! În fața unei săli arhipline s-a produs magia!! Mulțumesc tuturor celor prezenți!”, este mesajul transmis de artistă.

În imaginea în care Loredana Groza și Cornel Ilie se sărută, vedeta este îmbrăcată în mireasă. Spectacolul a fost un real succes, iar fanii au fost încântați de scenele pe care le-au văzut. Pe 6 mai 2023 va avea loc o nouă reprezentație la Sala Palatului.

