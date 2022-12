Miercuri seară, Loredana Groza a urcat pe scenă alături de mai multe vedete de la noi. Cornel Ilie, Horia Brenciu, Ecaterina Ladin, Anca Țurcașiu, Silviu Mircescu, Flavia Mihășan se numără printre persoanele publice care au făcut parte din musicalul „Mamma Mia!”.

Cântăreața a postat pe rețelele de socializare imagini de la spectacolul de miercuri seară, iar în una dintre fotografii apare în timp ce se sărută cu solistul trupei Vunk. Loredana Groza a ținut să mulțumească tuturor pentru că au fost alături de ei la Sala Palatului.

„Câteva momente din spectacolul de aseară, Mamma Mia! În fața unei săli arhipline s-a produs magia!! Mulțumesc tuturor celor prezenți!”, este mesajul transmis de artistă.

În imaginea în care Loredana Groza și Cornel Ilie se sărută, vedeta este îmbrăcată în mireasă. Spectacolul a fost un real succes, iar fanii au fost încântați de scenele pe care le-au văzut. Pe 6 mai 2023 va avea loc o nouă reprezentație la Sala Palatului.

A doua reprezentație a musicalului a fost un real succes, iar Horia Brenciu a mărturisit că biletele au fost sold out pentru 28 decembrie. „3 tați și-un musical, Mamma Mia! Astăzi, a doua reprezentație, SOLD OUT! Mulțumim tuturor celor care au făcut din acest musical evenimentul finalului de an 2022”, a scris cântărețul pe rețelele de socializare.

Despre celebrul musical „Mamma Mia!”

Celebrul musical „Mamma Mia!”, una dintre cele mai iubite producții de acest gen din lume, s-a jucat după 2 ani de pauză. Artiștii vor dansa și vor cânta alături de spectatori pe muzica inspirată de celebra formație ABBA, într-o poveste despre dragoste și familie, plină de energie, amuzament și culoare. Pusă în scenă de regizorul Răzvan Ioan Dincă, producția este una spectaculoasă, cu o coregrafie impresionantă, decoruri de vis și nu mai puțin de 200 de costume pentru cele 17 numere scenografice.

„Mamma Mia!“ prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunţii, care îşi doreşte să-şi cunoască tatăl natural şi să fie condusă de acesta la altar. Tânăra se confruntă cu trei posibile variante, aşa că decide să-i invite pe mica insulă grecească pe toţi cei trei bărbaţi din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neaşteptate, care vor crea multe momente amuzante și vor încânta publicul prezent.

Producția artistică aduce pe aceeași scenă peste 70 de artiști și 200 de costume, care dau viață personajelor complexe, care vor dansa și interpreta melodii fredonate de milioane de oameni din întreaga lume, hituri din repertoriul trupei ABBA, precum „Mamma Mia”, „Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it all”, și garantând celor prezenți o experiență de neuitat.

„Mamma Mia!“ este musicalul care bucură întreaga familie, e o poveste minunată de dragoste în care se regăsesc și mamele, și fiicele. Nu sunt doar amintirile și emoțiile mele în show, ci ale câtorva generații. E o provocare acest rol minunat și complex, dar asta îmi place foarte mult, sunt trei ore intense de cântat, dansat și actorie. Iar dincolo de ochii spectatorilor e o pregătire ca pentru un campion. În plus, sunt extrem de puține ocaziile în care ne adunăm atât de mulți artiști, din generații diferite, pe aceeași scenă, cu un scop unic: să bucurăm împreună spectatorii!”, declara Loredana.

