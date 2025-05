Mihai Albu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri de pantofi din România, a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Mikaela, într-un interviu emoționant acordat emisiunii „Xtra Night Show”. Deși lucrurile nu au fost întotdeauna așa cum și-ar fi dorit, designerul a mărturisit că în prezent se bucură de o legătură apropiată cu fiica sa, rod al căsniciei cu Iulia Albu, încheiată în 2013 după nouă ani.

El a recunoscut că a traversat o perioadă dificilă, în care a fost nevoit să stea departe de Mikaela din cauza tensiunilor cu fosta soție. Însă timpul a vindecat multe răni, iar relația tată-fiică s-a consolidat treptat.

„Va veni! (n.r. la nuntă). Cred că se bucură pentru mine, era și cazul. Chiar acum în drum spre voi am vorbit cu ea la telefon. (…) A crescut și acum, pe undeva, cred că se și impune: vreau să merg la tati. Mie îmi pare rău că am pierdut acei ani, când era la o anumită vârstă, între 9 și 13 ani, au cam fost ani pierduți. Ne-am văzut foarte rar. Acum a crescut, își face programul mai singură, se impune. Se pare că există înțelegere și din partea cealaltă. S-au așezat lucrurile”, a declarat Mihai Albu, la Xtra Night Show.

Mihai Albu se pregătește de nuntă

O dovadă a reconcilierii și apropierii lor este invitația pe care i-a făcut-o fiicei sale de a participa la nunta lui cu actuala parteneră, Elena. Evenimentul va avea loc în curând, într-un cadru discret, cu 150 de invitați aleși pe sprânceană. Mihai Albu își dorește o zi specială în care să fie înconjurat doar de oameni dragi.

„E o nuntă delicată, o nuntă restrânsă. Pur și simplu am chemat oamenii apropiați, prietenii, rudele, 150. (…) Sunt și rude, sunt mulți medici, colegi, am și eu foști colegi care au ajuns medici, am o masă de foști colegi de facultate, o masă de foști colegi de liceu, o masă de foști colegi de generală. (…) Sunt 75 de cupluri. (…)

De stabilit locația, nu a fost greu neapărat. (…) Chiar mi-a fost ușor (n.r. să creeze pantofii iubitei), am avut câteva idei pe care le-am pus în practică, au ieșit super. Mi s-a spus o culoare, e simplu (n.r. a rochiei). Sunt chiar trei perechi, una pentru cununia civilă, cununia religioasă și prima parte a nunții și partea a doua a nunții”, a declarat Mihai Albu, la Xtra Night Show.

