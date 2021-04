Mihai Trăistariu e în pragul depresiei din cauza banilor. „Nu vreau să îmi vând maşina ca să am ce mânca”

Mihai Trăistariu e proprietarul mai multor apartamente pe litoralul românesc. A avut acolo teren pe care l-a dat unui dezvoltator imobiliar în schimbul unor locuințe. Din cauza pandemiei, oamenii nu mai călătoresc așa de mult, așa că artistul nu scoate prea mulți bani din chirii.

Cântărețul nu a mai susținut nici concerte sau evenimente private și declară că e la un pas de depresie.

„Eu mi-am vândut un apartament, chiar nu vreau să îmi vând maşina ca să am ce mânca. S-a ajuns prea departe! În viaţa mea nu am trăit ce trăiesc acum! Recunosc cinstit că sunt în prag de depresie. Am ajuns într-un punct în care nu m-am imaginat vreodată. A trecut aproape un an şi ceva de când s-a declanşat pandemia, iar noi, artiştii, suntem lăsaţi pe ultimul loc. Noi suntem firi mai sensibile şi dacă Horeca a protestat, noi am rămas aşa uitaţi de lume. Mie îmi este extrem de greu”, a declarat Mihai Trăstariu la Antena Stars.

Mihai Trăistariu a mai dezvăluit că nu şi-a mai putut cumpăra haine de un an şi nici la terase nu-şi mai permite să iasă din cauza problemelor cu banii.

Mihai Trăistariu și-a vândut un apartament

Artistul a fost nevoit să își vândă unul dintre apartamente și se descurcă din ce în ce mai greu cu banii.

„Unul dintre apartamente a trebuie să-l vând, ca să supraviețuiesc, iar celelalte 6 le-am închiriat turiștilor în vara trecută și am făcut 20.000 de euro din toate cele 6 și i-am ținut în bancă până în ziua de azi. Bani cu care trăiesc și acum. Trăiesc din banii de anul trecut, din vară, care și ei se termină în două luni și sunt un pic îngrozit, nu mai dorm noaptea, evident, am făcut și petiții, am semnat tot ce trebuie”, a declarat Mihai Trăistariu, potrivit Wowbiz.

