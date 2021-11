Vedeta de la Antena 1 a plecat într-o scurtă vacanță prin România alături de familia ei, unde s-au bucurat împreună de frumusețile țării noastre. Mirela Vaida a ajuns la Sighișoara, acolo unde a fost și cerută în căsătorie pentru a doua oară. Moderatoarea emisiunii „Acces Direct” a primit un inel superb. cu diamant, pe care l-a pozat mândră și l-a arătat tuturor.

„Am spus DA”, a scris Mirela Vaida în dreptul fotografiei. Vedeta și soțul ei au o căsnicie de 12 de ani, iar flacăra iubirii este vie în relația lor. Mirela Vaida și Alexandru au trei copii împreună, Carla, Vladimir și Tudor.

Când a fost cerută prima dată în căsătorie, prezentatoarea și-a organizat toată nunta în doar 40 de minute.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a explicat Mirela Vaida în urmă cu mai mult timp.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Mirela Vaida și Alexandru formează un cuplu de 16 ani

Alexandru, soțul vedetei, este o prezență discretă și nu-i placă să fie în atenția publicului. Cei trei copii i-au apropiat și mai mult, iar familia este pe primul loc pentru ei. De 16 ani, Mirela Vaida iubește același bărbat și a spus care este secretul unei căsnicii de așa lungă durată.

Nu este totul roz în relația lor, însă de fiecare dată au reușit să treacă împreună peste orice obstacol. Mirela Vaida și Alexandru sunt fericiți cu tot ce au realizat până în prezent. Pentru ca totul să funcționeze în căsnicia lor, prezentatoarea TV a recunoscut că a fost nevoită să mai facă și compromisuri.



Citeşte şi:

Iulia Albu la „Asia Express”. A făcut autostopul și a căutat cazare: „Eu nu vreau să cerșesc, este înjositor”

Constantin Enceanu, un patron strict. Cum i-a fost afectată afacerea în pandemie: „Dacă n-ai vaccinul făcut, nu mănânci ciorbiță în localul meu”

Oana Roman, vacanță de vis cu familia. Cum s-a pozat în costum de baie: „Prețurile nu sunt foarte mici în perioada asta”

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Divorţ şoc. Se despart după şase ani de căsnicie: “Decizia nu a fost uşoară”

Observatornews.ro Izabela, o fetiță din Cluj Napoca, dată dispărută de familie. Copila a plecat de acasă și nu s-a mai întors

HOROSCOP Horoscop 1 noiembrie 2021. Scorpionii refuză să asimileze o lecție de viață primită de curând, completare la una mai veche

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Nike Air Zoom AlphaFly Next, pantoful campionilor!