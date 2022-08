Într-o postare pe Facebook, Mirela Vaida a dezvăluit cât de bine se simte în vacanță. Toți au mers în deșert, s-au plimbat cu ATV-urile, cu cămilele, cu caii. Au făcut chiar și snorkeling. Vedeta a avut permanent copiii cu ea, s-au distrat împreună.

„Putem spune, fără doar și poate, că am experimentat tot ce se putea în aceste zile de vacanță: am văzut înotând delfinii, am făcut snorkling, am făcut baie într-o laguna superbă în apele Marii Roșii, ne-am dat în tobogane cu apă, iar aseară am fost în safari cu cămile, cai și atv-uri, de-a lungul coastei, am mâncat kufta, am văzut dansuri tradiționale și ne-am uitat la stele și planete prin telescop (am văzut planetele Jupiter și Saturn). ⭐️??✨ ??

Și asta nu e tot! Ne pregătim de ziua de mâine, când Vladimir al nostru își aniversează ziua de naștere! ??????? Și să nu credeți c-am obosit! Am lua-o oricând de la capăt!”, a notat în mediul online prezentatoarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Mirela Vaida are trei copii cu Alexandru Vaida, pe Carla, Vladimir și Tudor. Astăzi e ziua băiețelului cel mare, Vladimir împlinește șase ani.

„Nu are ce să îmi ofere Mamaia, din păcate, nici ca servicii, nici ca nimic altceva”

Recomandări Fenomenul hărțuirii sexuale în școli: Un profesor din Craiova i-a cerut unei eleve să dea testul la el acasă, „cu picioarele desfăcute”. Cum l-a înregistrat

Vedeta a spus nu litoralului românesc și anul acesta. Mirela Vaida nu merge la mare la noi, prețurile i se par prea mari, nici de condiții nu e mulțumită. „O să mai plecăm în vacanțe, pentru că trebuie să mergem și într-o vacanță cu copiii, în care o să stăm cel puțin o săptămână la mare. Și la mare, la Mamaia, nu am să merg.

Și nu cred că o să mai ajung vreodată. Pentru că nu are ce să îmi ofere Mamaia, din păcate, nici ca servicii, nici ca nimic altceva. Nu mai vorbim de prețuri. Deci, la banii pe care îi dai în Mamaia, pentru două-trei nopți, te duci liniștit în orice țară caldă și stai o săptămână la ultra all-inclusive. Așa o să facem și noi. După care, îmi mai propun ca eu și soțul meu să mai plecăm două-trei zile în Italia. Pentru că e țara noastră preferată și ne simțim foarte bine acolo”, a spus vedeta acum câteva săptămâni, într-un interviu pentru Fanatik.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este soția unui celebru milionar din România

Playtech.ro Cum a reușit un pensionar să se îmbogățească peste noapte. A dat o lovitură de 100.000 de euro

Observatornews.ro "Cei mai buni merg în Rai". Iulia, mama unui băiețel de 8 ani, a murit pe frontul ucrainean. Era o cunoscută activistă din Zaporojie

HOROSCOP Horoscop 20 august 2022. Gemenii vor dispune de mai multă energie, care poate duce la o agitație continuă, pe toate planurile

Știrileprotv.ro Seceta scoate la iveală adevărate comori din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar care sunt extrem de periculoase

FANATIK.RO Secretele „Primăverii de la Praga”, la 54 de ani. Ceaușescu, pregătit să organizeze rezistența anti-sovietică din Iugoslavia, în cazul invaziei

Orangesport.ro Becali s-a enervat şi a anunţat că-l dă afară de la FCSB. EXCLUSIV | Reacţia lui Mihai Stoica

PUBLICITATE Care este varianta optimă pentru tine: credit ipotecar în lei sau în euro? Află acum!