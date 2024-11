Invitată în podcastul lui Adrian Artene, Mirela Vaida a vorbit despre o posibilă mutare la Pro TV. Pentru moment, ea e foarte mulțumită de colaborarea cu Antena Stars, chiar laudă echipa emisiunii pe care o are la „Acces Direct”.

„Astăzi ai și alte variante. Dacă nu îți mai place, poți să pui stop și să te apuci de altceva. E mult mai ofertantă lumea. Până la urmă, e o chestie de alegeri. Eu, deocamdată, sunt mulțumită cu ce fac. Dacă aș spune stop acum la televiziune, cred că aș alege muzica, dar simt că e prea devreme să pun stop la orice.

Mirela Vaida: „Este Pro TV pentru o mână de vedete pe care ei le au de foarte multă vreme”

Eu sunt genul de om care dacă i se propune acum altceva pe lângă ce fac deja, tot nu aș spune nu, zic: «E păcat de la Dumnezeu dacă mi s-a propus asta să spun nu. Hai să încerc». Nu (nu are regretul că nu a lucrat în Pro TV n.r). Pentru mine Pro TV nu este o miză. Am fost de foarte multe ori la bătaie cu Pro TV și l-am bătut. În momentul în care eu am făcut asta cu «Mireasă pentru fiul meu» și chiar și cu «Acces direct», eu am bifat lucrul ală.

Nu mai e deloc o luptă. Nu mai, gata! Este Pro TV pentru o mână de vedete pe care ei le au de foarte multă vreme, niciodată nu a fost genul ăla, eu sunt genul mai familistă, mai conservatoare, mai tradiționalistă, nu m-aș vedea acolo. Cred că îmi e bine aici și mai ales că la Antena Stars e un post de nișă care s-a așezat foarte bine, am un colectiv mic cu care mă simt foarte bine”, a spus Mirela Vaida, în podcast-ul „Altceva cu Adrian Artene”, conform Click.

„S-a schimbat lumea, s-a schimbat televiziunea, totul este altfel”

Totodată, vedeta a vorbit și despre ce proiect ar trebui să i se propună ca să renunțe la „Acces Direct”: „Cred că ceva de divertisment, doar că divertismentul ăsta prăfuit nu mai merge. Adică dacă ne gândim la gen «Duminica în familie» cum era pe vremuri, nu mai ai generațiile cărora să te mai exprimi acum, pentru că generația asta a TikTok-ului și a scroll-ului, cu degetul pe ecran, nu mai are timp să mai stea, nici să vadă.

Și atunci cui să mă adresez eu? Să chem un artist celebru, să îi faci ziua de naștere și să îi faci o surpriză, să vină un artist mare și să îți cânte Angela Similea sau Mirabela Dauer, mi se pare că nu mai ai cui să i te adresezi. S-a schimbat lumea, s-a schimbat televiziunea, totul este altfel.

În formatele pe care eu le văd azi la televizor, nu mă regăsesc. Nu e ceva ce aș spune că «uite, asta aș vrea să prezint»”, a mai declarat Mirela Vaida.

