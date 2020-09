Mirela Vaida și soțul ei au sărbătorit 11 ani de căsnicie. Ce cadou special a primit vedeta din partea lui Alexandru

“Astăzi împlinim 11 ani de căsnicie!!! 19.09.2009!! A plecat familionul în oraș, la cumpărături! Eu am rămas să sărbătoresc cum știu mai bine: la cratiță!!”, a spus Mirela Vaida pe contul său de Instagram!

Vedeta spunea într-un story că Alexandru i-a cumpărat parfumul preferat, o pereche de cercei și o brățară.

“Mi-a luat cadou un parfum superb și niște cercei superbi cu o piatră verde și o brățară superbă”, a spus Mirela Vaida.

Cine este soțul Mirelei Vaida

Spre deosebire de Mirela Vaida, Alexandru preferă să stea departe de camera de filmat sau chiar aparatul foto. Rare sunt ocaziile în care apare alături de familia lui.

“El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una.

Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine, pentru că mă completează.

E alegerea lui să nu fie persoană publică, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult, pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, spunea Mirela Vaida!

