Mirela Vaida, vacanță în Egipt. Cum arată prezentatoarea la 39 de ani în costum de baie

Mirela Vaida apare de luni până vineri la „Acces Direct”, la Antena 1. Prezentatoarea aduce în fața telespectatorilor săi diferite cazuri, diferite povești de viață. În urmă cu o lună și jumătate de zile, aceasta a trecut printr-un incident, a fost atacată de o femeie cu un bolovan chiar în direct. A depus ulterior plângere la poliție.

În data de 28 aprilie, Mirela Vaida a anunțat că va lipsi o săptămână de pe post, iar locul i-l va lua Alexandra Velniciuc. Prezentatoarea „Acces Direct” se bucură acum de o vacanță la soare, în Egipt.

Pe rețelele de socializare a postat mai multe imagini și le-a arătat urmăritorilor ei priveliștea de acolo, dar a publicat și o imagine cu ea de la plajă. Vedeta apare într-un costum de baie din două piese, viu colorat, are și pălărie pe cap și ochelari de soare.

„Bună dimineața de la soare”, le-a scris Mirela Vaida fanilor săi. Aceștia au reacționat cu mii de aprecieri la imaginile postate de ea.

Cariera Mirelei Vaida. A făcut Facultatea de Drept, dar nu a profesat

Recent a fost invitată în emisiunea online a lui Pepe, unde a făcut dezvăluiri despre începuturile sale. A absolvit Facultatea de Drept, nu a profesat, dar a atras-o mult televiziunea.

Vocea a ajutat-o mult și așa a și devenit artist. „Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc.

M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen «Bravo, bravissimo» de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Mirela Vaida.

