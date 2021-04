Mirela Vaida a făcut Facultatea de Drept, dar nu a profesat: „Nu aveam pile”. Cum a ajuns să cânte la nunți

Mirela Vaida are emisiune la Antena 1 de luni până vineri, de la ora 17.00 la 19.00. Apare și la show-ul „Te cunosc de undeva!”, unde se transformă în diferiți artiști. Recent a fost invitată în emisiunea online a lui Pepe, unde a făcut dezvăluiri despre începuturile sale. A absolvit Facultatea de Drept, nu a profesat, dar a atras-o mult televiziunea. Vocea a ajutat-o mult și așa a și devenit artist.

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen «Bravo, bravissimo» de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Mirela Vaida.

Dezvăluirile neașteptate nu s-au oprit aici. Cu vocea sa a reușit să atragă, astfel încât era solicitată la multe nunți, la evenimente private. Cânta de la zece seara până la cinci dimineața alături de formație mai multe genuri de muzică.

„Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața la 5. Și veneam ruptă și vocal”, a mai spus prezentatoarea TV.

Mirela Vaida și-a deschis sufletul în fața celor care o cunosc. „Plâng pe ascuns”

Mirela Vaida nu s-a ferit niciodată să vorbească despre viața sa personală în fața camerelor de filmat, prezentatoarea a fost sinceră, ba chiar a recunoscut că plânge pe ascuns, să nu știe nimeni.

„Eu tot timpul sunt nostalgică. Ce nu ştie lumea despre mine este că eu plâng foarte uşor, dar pe ascuns, să nu ştie nimeni! Mă descarc prin plâns, însă îmi revin repede!”, a dezvăluit Mirela.

