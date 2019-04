Mona Nicolici, detalii despre începuturile ei în televiziune. „Am căzut cu brio pentru că nu știam ce trebuie să fac”

Pe Mona Nicolici, telespectatorii o știu din postura de prezentatoare a observatorului de la Antena 1 alături de Radu Coșarcă. În anul 2006, vedeta a decis să se retragă din lumina reflectoarelor, alegând să lucreze într-o companie multinațională.

Fosta prezentatoare de știri și-a amintit de începuturile sale în televiziune. Aceasta a afirmat căși-a încercat norocul la mai multe televiziuni până să ajungă la Antena 1.

„De mică îmi doream să lucrez în televiziune. După ce am terminat facultatea nu m-am dus pe șantier, ci mi-am depus CV-ul la TVR, dar nu cred că a trecut mai departe de poartă. Apoi m-am dus la o probă la SOTI, Sigma se numea atunci. Am căzut cu brio pentru că nu știam ce trebuie să fac.

Apoi am aflat de niște probe la Antena 1. Mai aveau nevoie de un singur om. Iar asta am aflat-o la mulți ani după ce am intrat, de la fostul meu șef: „când te-am văzut am zis că ai exact tupeul de jurnalistă de care aveam nevoie!”

Ce însemna asta? Atunci când ne-am întâlnit, m-a invitat în biroul domnului Florin Brătescu. Dar a vrut să intre primul în birou, iar eu m-am uitat lung la el, am pus mâna pe clanță, să-i arăt că trebuie să îmi deschidă ușa, și am așteptat. S-a uitat și el la mine și mi-a deschis. Povestea asta a spus-o cu mai târziu, într-o înregistrare pe care o am și acum”, a spus Mona Nicolici pentru life.ro.



Întrebată de ce a plecat din televiziune, vedeta a explicat:

„Am plecat din Antenă, m-am dus în B1 TV. A fost o plecare bruscă, dar acum mi se pare că mi s-a întâmplat cel mai bun lucru. Nu m-a forțat nimeni să plec”.

