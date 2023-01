Alături de Loredana Groza, Andreea Bălan și-a început noul an în compania liderului spiritual al lumii, Sadhguru. De altfel, pentru Andreea Bălan a fost pentru prima dată când a pășit în acele locuri, așa că s-a arătat extrem de fascinată încă de la coborârea din avion.

„Au vrut ei, dar eu am vrut să mă întorc la românii mei aici. Eu vreau un român. E interesant pentru indieni căci ei nu au blonde, decât dacă se vopsesc, mai ales în zona de sud a Indiei. Au fost șocați așa să vadă o femeie din Europa. Le-a plăcut să facă poze cu mine și mie deasemenea”, a povestit Andreea Bălan pentru Ego.

Deși este o femeie singură și liberă, scopul artistei nu a fost să-și găsească jumătatea în India, ci să se regăsească pe sine.

„Ideea este că o dată în viață trebuie să ajungi cumva la ghidul tău spiritual sau la omul pe care îl admiri cel mai mult, la idolul tău.

Am avut această ocazie. Eu îl asculd pe Sadhguru de un an jumătate și pur și simplu am învățat foarte multe lucruri din ceea ce povestește el pe Youtube: să fim mai buni, să fim mai calmi, să iei viața așa cum vine, să nu mai o iei personal.

Ascultând în fiecare zi, 20 de minute, m-am transformat într-un om mult mai blând, mai empatic, mai bun. Las totul să curgă, nu mă mai consum, nu o mai au personal, că asta este cel mai important, să renunț la ego”, a mai povestit Andreea pentru sursa citată.

„Am fost invitată de cei de la Isha pentru că în vară am promovat evenimentul din România unde a fost el, un eveniment mondial prin care el promovează salvarea Planetei și m-au invitat acum.

El a organizat o întâlnire cu 70 de influenceri din toată lumea și am fost unul dintre acești influenceri. Din România am fost eu și Loredana. Au mai venit din Australia, Liban, din India foarte mulți, din Italia”, a mai adăugat Andreea Bălan.

