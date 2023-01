Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, însă apare destul de rar la TV. Logodnica lui Alex Velea a explicat de ce refuză invitațiile la podcasturi sau aparițiile la emisiuni.

Cântăreața a locuit mulți ani în America, astfel că nu se exprimă mereu bine în limba română. De teama de a nu fi criticată, pentru greșelile pe care le face, Antonia refuză să vorbească în fața camerei de filmat.

„Am multe de spus și mi-aș dori să mă exprim mai des. E evident că în engleză îmi este cel mai ușor. În limba română mă blochez. De aceea nu vreau să merg la TV, în podcasturi. Simt că nu mă voi exprima corect.

Mă ia anxietatea, devin timidă. Această reacție vine din traume, din tot ce mi s-a spus până acum: «Ești proastă, nu știi să vorbești». De multe ori îmi spun, cine vrea să mă înțeleagă, o va face. Cine vrea doar să haterească, tot o va face”, a spus Antonia pe contul său de Instagram.

Cântăreața a crescut de la vârsta de 5 ani în America, după ce părinții ei au decis să părăsească România. Ei au locuit o perioadă în Utah, după care s-au mutat în Nevada, mai exact în Las Vegas – la acea vreme, Antonia avea 13-14 ani, după cum a mărturisit într-un interviu mai vechi.

„Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, spunea iubita lui Alex Velea în urmă cu ceva timp.

Antonia a lansat o nouă melodie în colaborare cu Florian Rus

Începutul lui 2023 aduce primul single al anului pentru Antonia și prima ei colaborare cu Florian Rus pentru „Dududum”.

Cu un sound catchy și versuri care prezintă o poveste de dragoste intensă, piesa a fost compusă de EMAA, Bastien, Florian Rus, muzică de EMAA, Bastien, Quick, Florian Rus, iar producția Quick.

Videoclipul pentru „Dududum” o prezintă pe Antonia în ipostaze sexy alături de Florian Rus romantic, un dialog despre o iubire sinceră și pură.

„Mă bucur să încep anul cu o piesă lansată deja din prima săptămână și sper ca ”Dududum” să vă facă inimile să bată cu dragoste. Sunt entuziasmată să colaborez cu florianrus, îl apreciez ca artist și songwriter”, a spus Antonia.

„Piesa “Dududum” este cu siguranță ceva diferit față de ce m-ați auzit cântând până acum și mă bucur de o colaborare pe care mi-o doream demult. A fost distractiv pentru mine să înregistrez piesa și să filmez clipul împreună cu Antonia și sper că e doar prima noastra colaborare”, a spus Florian Rus.

2022 a fost anul colaborărilor pentru Antonia, artista a lansat „Una Favela” cu Qodës, o piesă care a cucerit topurile din Grecia și Bulgaria, „Send Me Your Love” cu Gromee, un cunoscut DJ și producător polonez și ”Clap Clap” cu Gran Error și Elvana, dar și ”Ibiza”.

2023 va aduce prezența Antoniei în cinematografe în filmul „Haita de acțiune”, o comedie scrisă și regizată de Vali Dobrogeanu, în care artista va juca rol de polițistă alături de Matei Dima (BRomania), Alex Bogdan, Anca Dinicu, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Iancu Sterp, Elena Chiriac și Alex Delea.

