Motivul pentru care Dan Capatos lipsește de la TV. E vorba despre soția lui: „Împreună de 23 de ani”

Emisiunea „Xtra Night Show” a fost prezentată în seara de 14 februarie de Paula Chirilă, actrița avându-l alături și pe Cătălin Bordea. Cei doi au întâmpinat invitații, au dezbătut diferite subiecte la Antena Stars. Cel care a lipsit a fost Dan Capatos, cel care moderează acest show de ani de zile.

Paula Chirilă a prezentat „Xtra Night Show”

Rar se întâmplă să lipsească de pe micul ecran, dar acum a avut o scuză. Conform spynews.ro, prezentatorul se află într-o vacanță, a avut un mare motiv de sărbătoare. El și soția au împlinit împreună 23 de ani de relație, după cum a dezvăluit chiar el pe Instagram.

„Facem poze împreună de 23 de ani…”, a scris el în dreptul unei fotografii în care apare cu soția într-o destinație exotică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În urmă cu câteva luni s-a mai întâmplat ca prezentatorul să lipsească de pe post. A făcut declarații atunci: „A fost o absenţă motivată, agreată împreună cu şefii mei, pe care nu am vrut să o amplificăm aiurea, mai mult decât era cazul. Suntem, totuşi, 3 prezentatori la emisiune care putem să ne înlocuim unul pe celălalt când se ivesc situaţii d-astea”, a declarat Dan Capatos pentru cancan.ro.

Povestea de dragoste dintre Dan Capatos și soția Monica

Monica și Dan Capatos trăiesc o frumoasă poveste de iubire de 23 de ani. Cei doi s-au cunoscut înainte de anul 2000 și de atunci au pornit pe același drum. Monica Capatos este de profesie jurnalist.

Momentul în care Dan Capatos și soția s-au cunoscut este unul neașteptat. Ambii erau într-o relație, iar avea programată nunta peste numai trei luni. „Ea avea nunta pregătită şi fixată peste trei luni, cu invitaţiile date, dar din momentul în care ne-am văzut s-a hotărât să anuleze tot ca să nu rişte un divorţ urât. A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată.

Suntem de ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu pentru Taifasuri acum trei ani de zile.

Cei doi au împreună un copil, un băiețel.

GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă, desființată în Parlament: ‘Cămașa de forță este disponibilă pentru dumneavoastră’

Observatornews.ro Străinii de lângă noi. Sher Bahadur a venit din Nepal în România acum 10 ani şi a devenit Filip. Ce spune despre ţara noastră

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2022. Fecioarele își văd puse în pericol anumite realizări, la care lucrează de mai mult timp

Știrileprotv.ro Scene apocaliptice: Momentul în care sute de mierle se prăbușesc din cer, peste casele oamenilor. VIDEO

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Valentine – cele mai tari oferte de Ziua Îndrăgostiților