Motivul pentru care Radu Ștefan Bănică și-a ascuns iubita. Ce s-a întâmplat la începutul relației

Radu Ștefan Bănică a decis să vorbească deschis despre motivele care l-au determinat să își țină departe de ochii publicului relația cu Ioana Văllimărescu în primele șase luni de iubire. Invitat în cadrul podcastului Sheets Talks, fiul lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că a simțit nevoia să fie sigur de sentimentele sale înainte de a face pasul spre o relație asumată public.

Totodată, tânărul actor și cântăreț a explicat că și-a dorit să își protejeze partenera de „etichetele” inevitabile care apar în lumea mondenă.

Relația cu Ioana Văllimărescu a fost confirmată oficial în ianuarie 2024, la aproximativ jumătate de an după ce au devenit un cuplu. Pe 2 iunie 2025, cei doi au aniversat doi ani de relație.

„Eu am fost crescut mai mult de mama. Pentru mine a fost portretizată altfel imaginea de relație, am fost o fire mai sinceră, mai romantică. Până să fac publică relația am ținut totul foarte privat, chiar dacă am fost prinși de paparazzii în prima lună. Au prins-o de la spate. Eu m-am gândit la ea.

N-am vrut să o pun pe Ioana în lumea asta din start. În primul rând, nici n-am vrut să fac o relație publică până nu am fost sigur că e the one (aleasa), că o iubesc. N-am vrut să se zică despre mine că sunt player (fustangiu). N-am vrut imaginea asta, pentru că nu sunt. Am făcut-o publică după vreo șase luni. A fost cu lecții înainte”, a spus artistul în podcastul „Sheets Talks”.

Iubita lui Radu Ștefan Bănică a fost deranjată de situație

Tânărul recunoaște, însă, că decizia de a păstra discreția nu a fost lipsită de consecințe. În primele luni, Ioana s-a simțit rănită de lipsa de asumare publică, lucru care a provocat unele tensiuni între ei. Cu toate acestea, Radu spune că au reușit să depășească acele momente și că acum sunt mai uniți ca oricând.

„Am pregătit-o. Au fost și niște mici frustrări: «De ce nu spui? Ți-e rușine cu mine? Mă ascunzi?». Am mai avut problema asta de mai multe ori. Odată ce va fi asocierea asta, o să se întâmple niște chestii. Vei fi vizată, vei fi căutată, urmărită. Nu toți vor să fie oameni publici”, a mai spus artistul.