Rona Hartner a dezvăluit că fiica sa nu mai merge la școală și și-a luat un an sabatic. Rita își dorește să se ocupe mai mult de pasiunile sale și în curând va urma cursuri de hair stylist. Artista își susține fiica necondiționat și o ajută să urmeze drumul pe care și-l dorește.

Vedeta este de părere că orele petrecute la școală sunt o pierdere de timp pentru Rita, care are alte planuri cu viața ei. Fiica Ronei învăța până acum la o școală privată din Franța.

„Pare un pic contradictoriu pentru că atât timp am ținut fata în școli private, îmi dau seama că îi trebuia un an sabatic, școala nu mai este ce era înainte, să stai câte patru ore la școală și apoi să ai timp de pasiunile și dorințele tale, ea vrea anul acesta să facă cursuri de hair stylist. Ea are o pasiune foarte mare. Ea a făcut mai multe experimente în Franța. Am adus-o aici să învețe să facă cursuri de hair stylist cu culori bio. Sunt niște secrete pe care trebuie să le învețe”, a declarat Rona Hartner pentru Antena Stars.

După ce a renunțat la școală, Rita își va însoți mama peste tot. Fata cântăreței va susține examenul de Bacalaureat acasă, potrivit spuselor mamei sale.

„Ea va veni cu mine peste tot. Am decis să își facă școala acasă, să își dea și Bacalaureatul acasă. Ea vrea să își facă și o trupă de bas, joacă și în scurtmetraje, pentru filme ea trebuie să fie disponibilă.”

De ce nu își expune Rona Hartner fiica în online

Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre fiica ei și despre faptul că își dorește să îi calce pe urme mamei sale. Interpreta a luat o decizie radicală cu privire la expunerea Ritei în mediul online.

„Este basistă de chitară electrică, își face propria trupă anul acesta. Acum deocamdată a luat lecții și își depășește niște frici, pe care le aveam și eu la vârsta ei. Ea se analizează mult mai mult. La 18 ani poate să apară pe media online, înainte nu. Nu știu dacă se va putea împăca într-o zi cu imaginea de astăzi, dacă o las să iasă acum, acum trebuie să încerce, trebuie să greșească, acum trebuie să nu o vadă nimeni și când iese să rupă”, spunea artista acum câteva luni pentru impact.ro.

Câți bani cere Rona Hartner pentru un concert

Rona Hartner este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu o carieră muzicală de succes și pe plan internațional. Recent, aceasta a dezvăluit ce sumă de bani cere pentru un concert amplu.

„Pot cere 10.000 de euro pentru un concert amplu, cu desfășurări de trupe, care să implice și acompaniamentul fanfarei mele, sau pot cânta gratuit, de ce nu? Totul depinde la mine de starea de spirit, dar și de propunerea primită de la un impresar la altul. Repet, depinde și de împrejurări, și de ceea ce se cere de la mine!

Una e atunci când mă pornesc cu fanfara mea din Franța, unde am cel puțin nouă colegi, și alta cu un taraf de patru muzicieni din România, cu care colaborez la diverse show-uri. Prețurile mele variază, dar vă asigur că spectacolele mele nu lasă pe nimeni indiferent! Garantez asta!”

