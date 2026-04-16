Ispitele de la „Insula Iubirii” nu-și mai ascund relația: „Cine credeți că e în poză?”

Iată însă că există și multe cupluri care au rezistat mult și bine după ce s-au întors din Thailanda și, mai mult decât atât, inclusiv ispitele de la „Insula Iubirii” au reușit să-și găsească dragostea odată ce s-au întors în România.

În ultimele zile s-a vorbit tot mai des despre o relație care ar fi început nu demult între Naba Salem și Cătălin Brînză, ispite care s-au cunoscut datorită sezonului din anul 2025 al emisiunii de la Antena 1.

Naba Salem era familiară cu show-urile TV, deoarece mai fusese văzută atât la „Insula Iubirii”, cât și la „Bravo! Ai stil”, în timp ce pentru Cătălin Brînză era prima apariție într-o emisiune.

Iată însă că el și-a jucat foarte bine rolul de ispită în 2025, astfel că și în acest an a revenit la „Insula Iubirii” pentru a încerca să destrame un cuplu. Doar că, după ce filmările pentru show-ul de la Antena 1 s-au terminat, el și-ar fi găsit dragostea în România.

Mai exact, Cătălin Brînză formează în prezent o relație cu Naba Salem, așa cum a dezvăluit tânăra prin intermediul paginii ei de Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

„Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește. Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte… dar las asta aici, poate vă prindeți voi. Hai să vedem… cine credeți că e în poză?”, a scris Naba Salem în dreptul unei fotografii în care apare îmbrățișată cu iubitul ei.

Postarea a strâns rapid peste 15.000 de like-uri, iar prietenii virtuali ai vedetei au scris în comentarii că bărbatul din poză este nimeni altul decât Cătălin Brînză. Oricum misterul fusese risipit chiar de Naba Salem, deoarece ea îi dăduse tag în postare partenerului ei!