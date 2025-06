După ani de când au colaborat pe platourile unor telenovele de succes care au marcat televiziunea din România, Carmen Tănase și Nicoleta Luciu au rememorat cu emoție acea perioadă intensă, în special filmările pentru „Inimă de Țigan”.

Ce regret are Carmen Tănase

Pe lângă amintiri legate de familie, conversația a scos la iveală și un regret profesional al lui Carmen Tănase. Cu admirație sinceră, Carmen Tănase a vorbit despre talentul Nicoletei și despre cât de mult o impresionase jocul ei actoricesc, în ciuda lipsei unei pregătiri profesionale.

„Ne-a întrebat cineva de aici din public cum erai tu la filmări. Eu asta tot povestesc, am povestit zilele trecute despre tine. Un exemplu de cum se face meseria asta la nivel performant, fără să ai studii în domeniu. Pe scurt, ajunsese să fie atât de bună încât stăteam cu gura căscată la filmare și luam notițe. Deci era incredibilă! Intrase atât de tare (în rol), și atât de rău ce îmi pare că nu te-ai ținut de chestia asta, Nicoleta, pentru că tu puteai să rupi, să rupi! Și s-o tai și pe afară”, a spus celebra actriță.

Carmen Tănase și-a amintit și de fascinația pe care Nicoleta o stârnea în rândul publicului din afara țării: „Filmam la Paris primul episod din Inimă de Țigan, (…). Ieșea lumea, stimați telespectatori, din cafenele să se uite după ea. Dacă vă puteți imagina! Era de-o frumusețe ceva incredibil! Pur și simple se ridica lumea de pe scaune și ieșea pe stradă după Nicoleta”.

Nicoleta Luciu, despre începuturile grele din actorie

La rândul ei, Nicoleta Luciu a vorbit cu recunoștință despre faptul că actorii consacrați au primit-o cu deschidere, în ciuda lipsei de experiență: „Noi furam meserie, (…). Am fost aruncați în apă fără să știm să înotăm. Oamenii au crezut în noi.

Eu la prima scenă de plâns, am pus ceapă în ochi și nu mai puteam să deschid ochii. Ruxandra Ion mi-a spus: «ori plângi, ori pleci acasă». A ieșit secvența super tare. După care am avut secvență de plâns și nu am plâns în viața mea cât am plâns în doi ani de zile.”

Nicoleta Luciu, apariție la VIVA! Party

După ce s-a întors în showbiz, vedeta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, iar de acolo a mers direct la Petrecerea VIVA! 2025, aceasta fiind prima ei apariție din ultimii ani la un eveniment monden.

Așa cum era de așteptat, Nicoleta Luciu a reușit să atragă toate privirile la cea mai importantă petrecere a verii, în special datorită siluetei impecabile pe care o are la aproape 45 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 12 septembrie.

La Petrecerea VIVA! 2025, frumoasa brunetă a optat pentru o rochie fucsia scurtă, mulată pe corp, iar pe covorul roșu s-a fotografiat atât singură, cât și alături de alte vedete din showbiz, precum Emily Burghelea sau Roxana Ciuhulescu. Aceasta din urmă este totodată și cea de-a doua invitată a podcastului pe care îl are Nicoleta Luciu.

În cadrul evenimentului, nu mai puțin de 16 vedete din toate domeniile au fost premiate pentru carierele lor remarcabile.