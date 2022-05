De sărbători, Oana Roman nu a mai ținut cont de dietă și a mâncat preparate delicioase. După această perioadă, ea s-a îngrășat 3 kilograme și jumătate, iar acum vrea să le dea jos. Pentru a slăbi, vedeta merge la salon, unde face mai multe proceduri de remodelare corporală. Oana Roman ține și postul intermitent, iar foarte multe ore nu mănâncă.

„De Paște m-am îngrășat trei kilograme și jumătate! Acum am început din nou procedurile și am revenit la dieta mea, la ceaiul meu. Nu mănânc timp de 16 ore. Astăzi, de exemplu, se făcuseră 26 de ore de când nu mâncasem. Am mâncat la Timișoara la ora 18 și am mai mâncat azi la 16 și până mâine nu mai mănânc nimic”, a declarat Oana Roman, în exclusivitate, pentru Click!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Oana Roman și Marius Elisei s-au apucat de reamenajat curtea

Vedeta a dezvăluit că ea și partenerul ei se pregătesc să înceapă amenajările din curtea casei. Oana Roman spune că nu este deloc ieftin să își ducă ideile la bun sfârșit. Marius Elisei este foarte implicat în treburile gospodărești.

„Ne pregătim să începem amenajările în curtea casei! A trebuit să vină vremea propice pentru ca să ne apucăm și noi de lucrări. Trebuie să strângem și bani, că nu e deloc ieftin! Sper ca într-o lună să începem lucrările, pentru că s-a organizat Marius, ca să nu facă pe bucăți, cum a făcut astă-vară.

Vrea să facă totul odată. Sper ca, din momentul în care va începe, într-o lună să fie gata cu toate. Trebuie să-și facă echipa, că nu poate să le dovedească pe toate de unul singur. Să adune toate materialele, ca să meargă totul șnur”, ne-a mai spus Oana.

GSP.RO Cine este soția lui Dan Petrescu, are 46 de ani și arată superb. Adriana postează mereu imagini din sala de forță

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră PREZENTATOARE de la noi și-a spulberat căsnicia și...

Observatornews.ro Virgil a plătit 250.000 de euro pe o casă, iar când a fost gata s-a trezit sub umbra unui bloc nou, de 6 etaje

HOROSCOP Horoscop 17 mai 2022. Vărsătorii au suficiente informații pentru a lua cele mai bune decizii, dar cu un pic de considerație

Știrileprotv.ro Floyd Mayweather, dezvăluiri fără rețineri: „Nu fac sex pe gratis! Fie o plătesc eu, fie mă plătește ea pe mine!”

Orangesport.ro Au început epurările! Putin şi-a eliminat primii oameni de încredere. Cine sunt cei care au plătit în faţa preşedintelui

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“