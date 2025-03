„Îndrăgitul actor, regizor și scenarist Octavian Strunilă va fi prezentatorul emisiunii «Hai că poți!», un nou game show. Realizată după formatul original «My Man Can», emisiunea le va aduce românilor o competiție la superlativ, cu provocări dintre cele mai distractive pentru cupluri”, anunțau cei de la Kanal D în urmă cu aproximativ trei săptămâni.

Acum, celebrul actor a stat de vorbă cu Libertatea și a oferit detalii din noua lui emisiune, afirmând că s-a pregătit serios pentru formatul care nu are încă o dată de lansare, dar se va putea vedea în curând la Kanal D.

Cum i se pare noul format de la Kanal D

Libertatea: Cum e pentru tine această postură de prezentator TV?

Octavian Strunilă: Mă bucur să fiu în această postură, de a prezenta un format TV în care cred. Am revenit în echipa Kanal D, de această dată în calitate de prezentator de emisiune. Tratez poziția de host TV ca pe un rol. Mă pregătesc serios, așa cum am învățat în facultatea de teatru, însă diferența este că acum încerc să mă aduc mai mult pe mine înspre format decât să adaptez lucrurile din jur la mine.

– Cum ți se pare ție formatul „Hai că poți!”? Ce crezi că este cel mai atractiv pentru oamenii din fața micilor ecrane?

– Oamenii din fața micilor ecrane în primul rând se vor distra, se vor regăsi în jocurile care sunt foarte „domestice”, cu activități pe care oamenii poate le fac și acasă fără să își dea seama, împreună cu soția sau soțul, atunci când gătesc, când repară ceva sau când pun rufele la uscat. Este un lucru inedit, pe care nu l-am văzut la alte formate până acum.

A doua latură interesantă este că o să vedem viața din spatele imaginii cuplurilor. Viața privată, puțin câte puțin, va ieși la iveală și oamenii se vor regăsi în poveștile acestor oameni obișnuiți, oameni ca ei, care erau până ieri în fața micilor ecrane.

– Cui i-ai spune „Hai că poți!” și de ce?

– Le-aș spune „Hai că poți!” cuplurilor care se tachinează când gătesc împreună, când fac diverse activități împreună. I-aș invita să se înscrie la castingul pentru emisiune. Să nu uităm ca la finalul fiecărei ediții pot pleca și cu 25.000 de lei acasă, deci este un mod de a aduce împreună bani în casă. Pun umărul la succesul familiei și este și șansa lor de a descoperi lucruri noi unul despre celălalt.

Ce face Octavian Strunilă când nu mai poate

– Tu ce faci atunci când simți că nu mai poți?

– De-a lungul timpului, când mi-am dat seama că nu mai pot, am lăsat puțin divinitatea, karma și soarta să mă ducă pe un drum pe care poate nu îl vedeam la momentul respectiv. De multe ori, când am tras într-o altă direcție, am constatat că nu a fost bine când am forțat lucrurile. Am primit mai multe semnale de la Univers că trebuie să mă opresc și eu m-am încăpățânat să fac un anumit lucru și s-a dovedit că n-a fost bine.

Și atunci, de fiecare dată când simt că nu mai pot sau că sunt într-o direcție care nu merge, îmi iau un moment de respiro, să văd ce se întâmplă dacă las lucrurile așa. Nu mai forțez lucrurile. Drept dovadă, ani buni am stat departe de televiziune și la un moment dat, a sunat telefonul din partea Kanal D.

