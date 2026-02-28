Artista din finala Eurovision România 2026 care a ajuns pe ecranele din Times Square: „Lucrurile se aliniază”

Programul promovează artiste din întreaga lume, oferindu-le vizibilitate extinsă și acces la o platformă globală. Prezența Oliviei Addams în acest context confirmă creșterea constantă a proiectului său și relevanța sa dincolo de granițele României.

„Momentul Times Square” vine într-o perioadă intensă pentru artistă. Pe 4 martie, Olivia Addams urcă pe scena finalei Eurovision România 2026, iar pe 5 martie își lansează oficial EP-ul „Arta Ta” printr-un concert special la Expirat, în București.

„Pentru mine, «momentul Times Square» este mai mult decât o imagine pe un ecran. Este dovada că atunci când crezi în drumul tău și muncești constant, lucrurile se aliniază. Sunt recunoscătoare pentru fiecare om care a făcut parte din această călătorie”, a spus Olivia Addams.

