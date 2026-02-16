Piesa aduce un sound pop uptempo, construit pe ritm, energie și un hook puternic, și marchează o etapă importantă în parcursul artistei. Dincolo de energie, „Croco” vorbește despre revenire. Despre momentul în care, după o perioadă dificilă, reușești să te aduni, să te reașezi și să îți recapeți echilibrul.

Imediat după lansarea videoclipului, Libertatea a stat de vorbă cu Olivia Addams pentru a afla cum a luat hotărârea de a participa la Eurovision România 2026.

„Nu m-a convins nimeni să particip la Eurovision România 2026. Mi-am făcut eu curaj! Mi-am dorit să ajung la Eurovision Song Contest de când eram mică și cred că a venit momentul în care am simțit că sunt pregătită. A fost o decizie asumată, dintr-un vis pe care îl port cu mine de ani de zile.

Piesa are un vibe nostalgic, genul acela care te întoarce în timp, în anii de liceu, în adolescență, când totul era mai simplu și fără griji. «Production-wise» am vrut exact senzația aia: pentru două minute și ceva să simți că te-ai întors într-o perioadă în care totul era «carefree». Mi se pare foarte tare că lumea cere un «revamp». Asta înseamnă că oamenii vor să mai stea în starea aia, să prelungească nostalgia, să mai trăiască puțin vibe-ul acela.

Ce e interesant la piesă este contrastul: are un sound foarte young, fresh, aproape playful, dar mesajul din spate vorbește despre o relație toxică din trecut, din care am ieșit foarte greu. Mult timp nu am putut să vorbesc deschis despre asta. Acum sunt într-un punct în care pot, pentru că nu mă mai afectează. Și cred că tocmai contrastul ăsta face piesa specială”, a spus cântăreața.

Întrebată pe ce loc s-ar vedea în finala internațională Eurovision 2026 de la Viena, dacă ar ajunge acolo, frumoasa artistă a precizat că nu s-a gândit atât de departe.

„Nu mă gândesc la un loc anume. Dacă ajung la Viena, vreau să știu că am dat tot ce am mai bun pe scenă. Pentru mine câștigul real este să ajung acolo și să reprezint România cu mândrie. Mă bucur că particip într-un an atât de mișto, cu foarte mulți artiști talentați și piese foarte bune.

Cel mai tare mi se pare că ne susținem între noi. Pentru că, la finalul zilei, cel mai important este ca România să fie reprezentată de artistul cel mai potrivit, cel care poate duce țara cât mai sus la Eurovision Song Contest 2026. Despre asta ar trebui să fie totul”, a adăugat Olivia Addams în exclusivitate pentru Libertatea.

„După o perioadă întunecată din viața mea, am reușit să mă ridic și să mă regăsesc. Sunt într-un loc mai bun acum și mă bucur că sunt aici. Viața este despre tine. Indiferent cât timp îți ia să revii, ia-ți timpul de care ai nevoie. Este în regulă. Știu exact cum se simte”, a încheiat Olivia Addams.

Finaliștii Selecției Naționale, în ordine alfabetică, sunt: Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”, Antonio Pican – „Humans”, Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei – „Tili Bom”, HVNDS – „HVNDS – DOR”, Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”, Olivia Addams – „Croco”, Robert Lukian – „Fire to the lies”, Vanu – „Therapy Enemy”, Wrs – „All The Way”, Yguana – „Happy Birthday”.

Libertatea este partener al concursului Eurovision România 2026!

Cristina Cioran i-a tăiat moțul lui Max. Ce a ales băiețelul de pe tavă: „Să fie un rege toată viața"
Stiri Mondene 12:55
Cristina Cioran i-a tăiat moțul lui Max. Ce a ales băiețelul de pe tavă: „Să fie un rege toată viața”
„Desafio: Aventura" 2026. Bătălia pentru teritoriu are loc în această seară
Stiri Mondene 12:28
„Desafio: Aventura” 2026. Bătălia pentru teritoriu are loc în această seară
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal"
Politică 15 feb.
Marcel Ciolacu vorbește despre ruperea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și îi transmite un mesaj lui Bolojan: „S-a ajuns mult prea departe cu acest scandal”
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută"
Politică 15 feb.
Traian Băsescu vrea 8 județe în România: „Această reorganizare va trebui făcută”
