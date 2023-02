Oreste s-a mutat la țară. Cum arată casa în care locuiește acum: „Cu doar 60.000 de euro am construit-o, are cinci camere”

„Una dintre puținele chestii inteligente pe care le-am făcut în viața mea a fost că am fugit de și din București, mutându-mă la țară”, și-a început Oreste povestea despre schimbarea importantă pe care a făcut-o, renunțând la viața în Capitală.

Împreună cu soția lui, fostul prezentator de televiziune a locuit aproximativ doi ani în casa socrilor lui, în satul Fundeni, în Călărași. Aveau totul la dispoziție, însă familia lor s-a mărit, așa că au avut nevoie de un spațiu mai mare.

„Socrii mei aveau o căsuță la 17 kilometri de București, în satul Fundeni, de unde începe județul Călărași. Am locuit doi ani doar eu cu soția mea în căsuța mică, de povești. A fost superb!

Când s-a născut nepotul meu Bebone, am hotărât să lărgim clanul și m-am apucat împreună cu socrul meu și ginerele meu cu cârca, împreună cu niște ajutoare mult mai pricepute decât noi să ridicăm o altă casă, ceva mai mare, în aceeași curte”, a povestit Oreste, care a și dezvăluit de unde a avut bani pentru a-și construi noua casă.

„Am vândut un apartament din București și cu nici 60.000 de euro am ridicat o căsuță cu trei camere la parter și două camere semimansardate”, a zis fostul prezentator, care și-a și arătat casa. Locuința are și etaj, ferestre largi, are chiar și un foișor și o zonă de relaxare lângă, cu scaune, fotolii și mese.

„Avem o curte de 2.000 de metri pătrați, trei câini, 3 pisici și vreo 30 de pomi fructiferi. Din care facem tot feluri de compoturi și dulcețuri excepționale”, a mai adăugat Oreste, care se bucură de viața la țară. A și recunoscut că a avut numai beneficii de când a decis să se mute din București.

„Când am venit acum șase ani aici, eram plăpând, stresat, obosit, încuiat, nervos, fără niciun simț practic. Mi-au trebuit doi ani de trudă cu pământul, cu livada, cu animalele, să simt și să mă bucur și eu de aerul ăsta curat, de liniște și de ritmul total aparte față de București, ca să îmi revin. Vă spun sincer, acum parcă sunt mai tânăr cu 10 ani”, a încheiat acesta.

Cu ce se ocupă Oreste după ce a renunțat la televiziune

Împreună cu soția Liliana, Oreste, care are 47 de ani, deține o terasă în Vama Veche. Are afacerea de mulți ani, de aproximativ 10, iar prețurile acolo variază, o bere la halbă costă între 12 și 14 lei, iar una la sticlă între 21 și 25 de lei. „Liliana a avut ideea foarte bună de a realiza o conexiune cu generația fiicei noastre sau chiar și mai tânără. A trebuit să ne adaptăm, să învățăm de la cei mai tineri, chiar dacă material nu au venit încă și efectele la care ne așteptăm. Însă avem semnale pozitive din partea celor tineri și asta ne bucură!”, a spus pentru impact.ro Oreste, care se preocupă acum mai mult de familie, mai ales că e și bunic, fata lui i-a dăruit un nepoțel.

„În ceea ce mă privește, legătura mea cu televiziunea a fost un mariaj prea lung. Între 1994 și 2021 am fost în serviciul ei, așa că am decis de câteva luni bune că a venit și vremea în care să mă autopropun la pensie, ca să zic așa. În plus, în ultimii ani s-au schimbat foarte tare și patronii televiziunilor și nu am reușit să mai găsesc un numitor comun cu cei mai mulți dintre aceștia. Iată de ce cred că legătura mea cu televiziunea s-a încheiat!”, a mai afirmat Oreste.

