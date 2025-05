„Dragilor, trebuie să vă zic că trăiesc o perioadă extrem de dificilă și cu toții știți că nu sunt genul care se exteriorizează pe Instagram sau alte rețele. Am suferit un infarct la 24 de ani. A fost nevoie de întâmplarea asta ca să-mi dau seama că nu merită să mă suprasolicit pentru absolut nimeni și nimic. Sănătate și iubire. Clar sunt mai multe motive pentru care nu trebuie să te suprasoliciți pentru nimeni și nimic, dar le vorbim noi altă dată”, a spus pe 29 aprilie Andrew Barabancea, într-un mesaj transmis pe internet.

Ozana Barabancea a vorbit pe 1 mai 2025 despre fiul ei

Chiar dacă nu a dorit să ofere mai multe detalii despre starea în care se află în prezent Andrew, Ozana Barabancea a făcut un live pe internet pe 1 mai 2025, în care a vorbit despre fiul ei și despre momentele grele pe care le-ar fi depășit deja, chiar dacă se află internat la Terapie Intensivă.

„Vreau să vă spun că Andrew, fiul meu, este pe mâini foarte bune, este îngrijit, are specialiști și doctori extraordinar de experimentați. Mai multe amănunte o să primiți despre el luni, la concertul meu. Deși nu va participa fizic, sunt convinsă că va fi alături de noi, de mine și de sora lui, care va concerta alături de mine. Tot răul spre bine.

Să fiți atenți la cât de solicitați sunteți, mai ales că astăzi e 1 mai și este vorba despre muncă. Să nu vă epuizați, să aveți și timpul vostru pentru voi. Poate unii faceți o muncă pe care o iubiți, așa cum și eu îmi iubesc munca, așa cum și Gloria își iubește munca, așa cum și Andrew își iubește munca. Ar fi minunat ne păstrăm un pic de timp și pentru noi și pentru liniștea noastră. Nu vorbesc despre relaxare, dar acum probabil că este un moment de resetare pentru Andrew”, le-a transmis Ozana Barabancea fanilor ei.

Celebra cântăreață a afirmat că, de când Andrew Barabancea a ajuns în spital, ea l-a vizitat zilnic: „Merg în fiecare zi la spital. Este încă la Terapie Intensivă. Indiferent cât va mai sta acolo, noi suntem alături de el și îl vom susține. Amănunte picante n-o să auziți nici de la mine, nici de la el, pentru că nu asta urmărim. Este o realitate care ne-a luat prin surprindere pe toți. O realitate care poate deveni un exemplu pentru multă lume. Atenție la timpul vostru și la energia pe care o prețuiți ca să nu o irosiți”.

Ce spune Andrew Barabancea despre perioada prin care trece

Chiar dacă se află la Terapie Intensivă, Andrew Barabancea se pare că a vorbit cu jurnaliștii de la SpyNews, cărora le-a dezvăluit ce a pățit în urmă cu doar câteva zile.

„Eram acasă, mă luptam deja cu o infecție în gât. M-am trezit la 4-5 dimineața cu dureri masive în piept. Am chemat salvarea, au venit două mașini până la urmă, șocați. Nu au vrut să-mi zică ce este, pentru că nu voiau să mă panicheze. Am ajuns la Urgențe, m-au băgat direct în operație, iar de atunci în Terapie Intensivă. Recuperarea merge bine, stau sub supraveghere, medicii și asistentele de la Floreasca au grijă foarte bine de mine.

Acum mă simt stabil, binișor, am momente și momente. Lecția importantă din toată situația asta este că trebuie să te pui pe tine pe primul loc, să înveți să zici și «Nu». Trebuie să te bucuri și de roadele muncii tale, nu să muncești încontinuu. Ce voi schimba? Tot stilul de viață. Gata țigări, cafea, nici măcar alcool ocazional. Voi integra în programul meu odihnă și, cel mai probabil, câte o plecare din țară în fiecare lună. Sunt pozitiv și știu că tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat înspre binele meu. Dumnezeu e acolo sus și mă iubește mult”, a spus fiul Ozanei Barabancea pentru sursa citată.

