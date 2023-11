Din păcate, la fel ca multe producții românești, filmul a fost lansat în pandemie și nu a avut șansa să ruleze prea mult în cinematografe, însă a fost extrem de vizionat pe platformele de streaming.

Astfel că Liviu Vârciu nu și-a acoperit pe deplin cheluielile, însă speră că o va face cu partea a doua.

„Bat la uși închise de doi ani de zile. Spre ghinionul meu, am dat filmul în pandemie, n-a mers pe cinema cum trebuie, dar spre bucuria mea a fost cel mai vizionat film și este în continuare cel mai vizionat film de pe Netflix. Încerc să găsesc parteneri.

Am deja doi parteneri semnați, un partener e al meu de foarte mult timp, sunt și Ambasador acolo. Mai caut parteneri care vor să mă ajute în film pentru că am o idee nebună, care costă foarte mulți bani, și mai am un singur apartament de vânzare”, a declarat Liviu Vârciu pentru EGO.ro.

De asemenea, acesta a mărturisit că nu și-ar dori să mai vândă un apartament pentru a face rost de bani. „Unul l-am vândut la primul film. Îl mai vând și pe ăsta la al doilea film, dar fac cel mai tare film pe care l-a avut România”, a mai adăugat artistul pentru sursa citată.

Liviu Vârciu și Anda Călin au împreună doi copii.

Liviu Vârciu și Anda Călin se iubesc de 7 ani și au împreună doi copii, o fată și un băiat. Cu ocazia aniversării relației lor, artistul a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. El i-a transmis cât de mult o iubește și i-a mulțumit pentru tot ce face pentru el.

„Astăzi se împlinesc 7 ani de când îmi suportă figurile și nervii. Mulțumesc iubita mea! TE IUBESC ❤️❤️❤️”, a scris prezentatorul TV la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa de Instagram.