Actorul irlandez, ajuns la 72 de ani, trece printr-o transformare pentru filmul biografic „Giant” („Gigantul”), acolo unde îl interpretează pe celebrul antrenor de box Brendan Ingle, mentorul legendarului pugilist britanic Naseem Hamed, supranumit „Prințul”.

Pierce Brosnan îl joacă în „Giant” pe celebrul antrenor de box

Schimbarea este atât de profundă, încât Pierce Brosnan a ajuns să fie confundat cu un cu totul alt om, pierzând complet aura starului de la Hollywood cu care publicul era obișnuit, după cum notează cei de la Blick.

Filmul „Giant” („Gigantul”) nu spune doar povestea ascensiunii lui Naseem Hamed, ci și rolul crucial pe care Brendan Ingle l-a avut în formarea și cariera „Prințului”. Pentru a reda autentic personajul, Pierce Brosnan a acceptat un proces de transformare extrem de solicitant, atât fizic, cât și emoțional, demonstrând încă o dată că este dispus să-și sacrifice imaginea pentru un rol important.

Pentru a intra complet în pielea lui Brendan Ingle, Pierce Brosnan a petrecut ore întregi în fiecare zi în cabina de machiaj. Echipa de specialiști l-a îmbătrânit artificial, i-a modificat trăsăturile feței cu ajutorul protezelor și i-a schimbat complet fizionomia.

Actorul a purtat o perucă specială care imita o chelie avansată, peste care era aplicat păr rar, grizonat, pentru a reproduce fidel imaginea antrenorului irlandez. Deși în viața reală Pierce Brosnan se bucură în continuare de un păr bogat, pe ecran apare aproape de nerecunoscut.

Noua formă a nasului, textura pielii și postura generală l-au transformat într-o copie aproape perfectă a lui Brendan Ingle. Rezultatul a fost atât de convingător, încât unii dintre colegii săi de filmare nu l-au recunoscut atunci când a apărut pentru prima dată pe platou în costumul complet.

Actrița Olivia Barrowclough, care interpretează rolul jurnalistei Vicki Quinn, a povestit că a filmat mai multe scene cu Pierce Brosnan fără să-și dea seama cine se află în fața ei.

„Multe dintre scenele mele sunt cu el atunci când poartă toate acele proteze care îl fac să pară mult mai în vârstă. Am filmat finalul înainte de început, iar el chiar nu arăta deloc ca Pierce Brosnan”, a spus actrița pentru revista Hello.

Surpriza a venit mai târziu, când au fost filmate scenele de început ale producției, în care personajul arată mai apropiat de imaginea reală a actorului. Olivia Barrowclough a descris momentul ca fiind unul memorabil.

„Eram mult în întârziere cu filmările și nu l-am văzut înainte de scenă. Mi s-a spus doar să merg, să-mi spun replicile și să-mi fac treaba”, și-a amintit ea.

Când s-a apropiat de partenerul de scenă, actrița a realizat brusc cine se află în fața ei. „M-am dus și am gândit: «Doamne, acesta este Pierce Brosnan»! A fost un moment bizar”, a spus ea, adăugând că actorul s-a dovedit a fi extrem de amabil și un coleg de platou excelent.

Apreciere pentru actor din partea familiei lui Brendan Ingle

Potrivit informațiior din presa străină, nu a fost vorba doar despre machiaj, ci și despre gesturi, mimică și voce, actorul lucrând intens pentru a reda accentul specific din Dublin al lui Brendan Ingle.

Cea mai importantă validare a venit însă din partea familiei lui Brendan Ingle. Dominic, fiul antrenorului, a afirmat că interpretarea lui Pierce Brosnan l-a impresionat profund.

„A oferit o interpretare extraordinară și a surprins esența tatălui meu. După 20 de minute de film, aveam senzația că îl privesc pe tatăl meu într-o înregistrare video”, a spus acesta.

Dominic Ingle a mai subliniat că Pierce Brosnan a reușit să reproducă perfect gesturile și expresiile faciale ale tatălui său, ceea ce a făcut ca portretul cinematografic să fie extrem de credibil: „Nu cred că ar fi existat cineva care să-l poată juca pe tatăl meu mai bine”.