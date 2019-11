De Daria Maria Diaconu,

Au trăit povești de dragoste extraordinar de frumoase, dar acestea au avut un final tragic. Este vorba despre starurile de la Hollywood care a trecut prin experiențe dureroase în plan sentimental.

Lea Michele și Cory Monteith – cei doi s-au îndrăgostit pe platourile de filmare de la serialul Glee. Povestea lor de dragoste a ajuns la final în data de 13 iulie 2013, când Cory a fost găsit fără suflare într-un hotel din Vancouver. Actorul trebuia să achite factura la hotel, însă cum acesta nu și-a mai făcut apariția la recepție, angtajații hotelului au intrat în cameră, unde i-au descoperit cadavrul pe podea. cauza morții actorului în vârstă de 31 de ani a fost o supradoză de alcool și heroină. Deși s-a căsătorit anul acesta cu Zandy reich, lea nu l-a uitat pe fostul ei iubit, căruia îi dedică mesaje pe rețelele de socializare, notează Infobae.

Pierce Brosnan și Cassandra Harris – În anul 1977, Pierce Brosnan s-a îndrăgostit de actrița australiană Cassandra harris, iar după trei ani s-au căsătorit. cei doi au devenit părinții lui Sean, care a venit pe lume în anul 1983. cassandra Harris mai avea doi copii, Charlotte și Christopher, din primul ei mariaj. Povestea de iubire dintre Pierce Brsnan și Cassandra Harris s-a sfârșit tragic. În anul 1987, actrița a fost diagnosticată cu cancer ovarian, iar în 28 decembrie 1991 a murit, la vârsta de 43 de ani. În prezent, Pierce Brosnan este căsătorit cu jurnalista și vedeta de televiziune Keely Shaye Smith, împreună cu care are doi copii, Dylan Thomas și Paris.

Recomandări Ce se întâmplă dacă Viorica Dăncilă vine la dezbaterea lui Iohannis de la BCU. Reacția lui Rareș Bogdan

Liam Neeson și Natasha Richardson – cei doi s-au îndrăgostit în timp ce participau la un casting pe Brodway. S-au căsătorit în anul 1994. În anul 2009, actrița a călătorit în Quebec împreună cu unul dintre copiii săi, pentru a petrece sărbătorilor de iarnă. Vedeta a avut un accident grav la schi. A intrat în comă și a murit în data de 18 martie.

John Travolta și Diana Hyland – relația lor a început în anul 1976. El avea 22 de ani, iar ea era deja o actriță consacrată, în vârstă de 40 de ani. În ciuda diferenței de vârstă, cei doi au avut trăit o iubire ca-n povești. „Niciodată nu am fost mai îndrăgostit de cineva. Din momentul în care am cunoscut-o m-am simțit atras de ea”, spunea John Travolta. În anul 1977, actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân. A încetat din viață în data de 27 martie 1977, în Los Angeles. L-a avut alături pe partenerul ei de viață, care a ținut-o de mână când vedeta și-a dat ultima suflare.

Recomandări Profilerul Poliţiei Române despre cazul băieţului de 11 ani, violat şi găsit mort, în 2004, pe câmpul de lângă Ciolpani

Christopher și Dana Reeve – Actorul a cunoscut-o pe Dana pe vremea când aceasta din urmă cânta într-un bar de noapte, în cadrul unui festival din Williamstown. cei doi s-au căsătorit în data de 11 aprilie 1992. În data de 27 mai 1995, viața starului care i-a dat viață personajhului Superman s-a schimbat pentru totdeauna. A suferit un accident la un concurs de echitație, în urma căruia a rămas paralizat. În data de 10 octombrie 2004, Christopgher Reeve a încetat din viață, la vârsta de 52 de ani. Un an mai târziu, Dana a fost diagnosticată cu o tumoră la plămâni. 17 luni mai târziu, aceasta a murit, în martie 2006.

FOTO: HEPTA

Citeşte şi:

Directorul DSVSA Harghita: „Ursul avea leziuni interne grave, care ar fi condus în scurt timp la moartea sa”. Ce spune despre acțiunea serviciilor veterinare

Am ajuns la 2.400 de metri în inima Africii, unde e cea mai mare densitate de campioni. Și am găsit un antrenor român!

Revolta femeilor europene care reinventează tehnologia: “Abia aştept să nu mai fie nevoie de o categorie specială de premii pentru femeile antreprenoare!”

GSP.RO O voce puternică a politicii Suediei, cea mai usturătoare GAFĂ despre România. Până și presa suedeză s-a amuzat

HOROSCOP Horoscop 18 noiembrie 2019. Ce zodie are parte de o strângere de inimă