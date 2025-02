Războinicii și Faimoși au dispărut, iar locul lor a fost luat de Tribul Titanilor și Tribul Zeițelor, așa cum se numesc cele două echipe de la Survivor România 2025, care au fost împărțite în fete și băieți.

După ce li s-a spus cum se vor numi și unde vor locui, băieții și fetele de la Survivor România 2025 au plecat fiecare spre insula tribului său, iar Titanii au avut parte de o surpriză când au ajuns acolo unde își vor petrece următoarele zile, săptămâni sau chiar luni.

Au găsit un cufăr

Imediat după ce au ajuns pe Insula Titanilor, primul lucru pe care băieții l-au văzut a fost un cufăr în care ei sperau că vor găsi diferite lucruri care să-i ajute să își facă o cabană.

„Ce tare e aici, uite un cufăr acolo”, au spus băieții imediat ce au pășit pe insula lor de la Survivor România 2025.

„Primul lucru pe care l-am văzut, după ce am aterizat pe insulă, a fost un cufăr și am fost foarte curios să văd ce se află în el. Am văzut că avem doar niște pături. Mă așteptam și eu, nu știu, la o nucă de cocos, la niște instrumente, la un cui, un ciocan. Ceva care să ne ajute să ne construim căbănuța noastră”, a afirmat Vasile Petrovschi.

Acesta a fost completat de Darius Măcinic, Titan care a afirmat că el credea că în cufăr se vor afla unelte de construit. Doar că această speranță i-a fost spulberată.

„Nu mă așteptam să ajungem în camp și să nu avem chiar nimic, în afară de o groapă unde să putem să facem focul. În rest trebuie să ne construim noi totul de la zero”, a spus și Darius Măcinic.

Pe lângă Vasile Petrovschi și Darius Măcinic, din Tribul Titanilor mai fac parte Mario Longa, Dorian Afro, Adi Coșeru, Bitză, Cristian Marinescu, Sebastian Coțofană, Alex Furman și Uwe dai Măcinic. Iar Tribul Zeițelor de la Survivor România 2025 este format din Adina Gache, Alexia Preda, Diana Ursu, Diandra Moga, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Roxana Chiperi și Silvia Gherasim.

