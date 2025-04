Chiar dacă aparițiile ei televizate au fost destul de rare în ultima perioadă, Andreea Raicu își ține la curent fanii de pe internet cu aproape tot ce face. Iar în perioadele în care este plecată în diferite vacanțe, vedeta postează des atât imagini și filmulețe, cât și mesaje prin care dezvăluie cum se simte.

Recent, fosta prezentatoare de televiziune care s-a făcut remarcată la Prima TV a dezvăluit că planurile ei au fost date total peste cap în vacanță. Atât în timpul în care s-a aflat în India și Egipt, cât și când a vrut să se întoarcă acasă.

„From India to Egipt. Vacanța aceasta a fost despre neașteptat. Nimic din ce am planificat inițial, începând chiar cu ideea că voi pleca undeva, nu s-a întâmplat așa cum mă gândeam. Dar știți ce? Asta a fost partea frumoasă și fun a vacanței! Îmi place când viața îți dă surprize și nu te lasă să te plictisești.

Apropo, a fost minunat în Egipt, totul mi-a plăcut. De la ce am vizitat și până la mâncare. Voi ați pățit vreodată să vă faceți planuri și viața să nu fie de acord? Cum procedați în astfel de cazuri, vă supărați sau vă lăsați purtați de val?”, a scris Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

Recomandări Ce schimbări ideologice va aduce în diplomația americană reorganizarea Departamentului de Stat. Drepturile omului nu sunt o prioritate în era Trump. Analiză

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Un avion s-a defectat, iar un zbor a fost anulat

Apoi, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, vedeta a povestit cum un zbor care ar fi trebuit să dureze doar o oră și jumătate s-a transformat în mai multe zboruri de aproape două zile.

„S-a defectat avionul, a trebuit să aterizăm pe un alt aeroport. De pe aeroportul respectiv am zburat pe altul, dar s-a ajuns târziu și s-a pierdut legătura. A doua zi, ne-am dus la aeroport, dar ne-au spus că avionul în care trebuia să ne îmbarcăm s-a anulat. Un zbor de o oră și jumătate ajunsese să fie de aproape două zile. Până la urmă, am mai avut două-trei escale și am ajuns acasă”, a pus Andreea Raicu la Antena Stars.

Istorii electorale În ce țară constituția împarte numărul de locuri din parlament egal între creștini și musulmani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce împărat autoproclamat a fost înlăturat de trupe militare aeropurtate franceze în 1979? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce răscoală populară l-a surprins pe președinte în vizită în SUA? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce revoluție din secolul XX a transformat peste noapte un regim teocratic într-o republică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană votează aproape exclusiv joia? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Motivul pentru care Florin Dumitrescu nu împărtășește pasiunea pentru pescuit a colegilor lui. „Prefer să îmi mai cumpăr un apartament să le las fetelor”/ VIDEO EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News