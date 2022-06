Diana Dumitrescu urmează în prezent o psiho-dietă și este mulțumită de rezultatele obținute. În ultimul an, vedeta Kanal D a avut fluctuații de greutate.

„În primă fază am slăbit anul trecut 10 kg într-adevăr, cu o dietă foarte strictă, cu mâncare cântărită, dată de un nutritionist.

După care m-am îngrășat la loc vreo 7 kg și nu am reușit foarte mult timp să slăbesc. Iar acum cu ajutorul psiho-dietei, cu Anca Alungulesei, am reușit să mai dau jos 5 kg și sunt în continuare sub dietă, dar este o dietă extrem de relaxată, în care mănânc cam ce vreau”, a declarat, în exclusivitate, pentru VIVA!, Diana Dumitrescu.

Actrița cântărește 60 kilograme în prezent, dar va continua dieta până când acul cântarului îi va indica 50 și ceva de kilograme.

„Aș vrea să înceapă cu 5 oricum, să fie 53 sa fie 55, 57 nu m-am hotărât, dar mă uit, îmi place cum arăt și când o să zic gata , atunci o să mă opresc’, a concluzionat ea. Ea a slăbit 5 kilograme într-o lună și jumătate, după care a stagnat.

Nu mă deranjează, pentru că nu m-am îngrășat. M-am învățat să îmi iau la mine o salată, o supă și atunci mi-a fost foarte simplu să mănânc în timpul zilei.

Pentru că nu mâncam dimineața și mâncam doar la prânz, după care terminam filmările pe la 7, mă duceam acasă și mâncam, adică era foarte simplu de ținut. Când ajung pe platourile am foarte multă energie”, a declarat, pentru VIVA!, Diana Dumitrescu.

