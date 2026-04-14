Puya a postat pe Instagram, la story, mai multe filmulețe prin care le-a arătat celor aproape 250.000 de fani pe care îi are pe celebra rețea de socializare cum a petrecut de Paște. Iar în imagini se pot vedea atât casa, cât și curtea acesteia.

De-a lungul timpului, Puya a ținut să precizeze că a lucrat singur la renovarea casei și că nu a trebuit să scoată chiar atât de mulți bani din buzunar.

„Mi-am făcut casă la Cernica, în regim propriu, cum am putut, apoi am vândut-o. După aceea, mi-am făcut o casă mare pe pământ, în București, în Sălăjan, o vilă. M-am dus apoi la țară și am făcut o casă de lut, că am început să mă pricep. M-am mai dus recent și la Hunedoara și mi-am mai luat o casă de lemn.

E o zonă acolo de case semipărăsite. E o casă din lemn de stejar foarte frumoasă, pe care vreau să o iau de acolo și să o mut undeva mai aproape de București, dar vreau să păstrez lemnul ăla, că nu mai găsești așa ceva. Ar fi păcat să fie dărâmate casele alea tradiționale. Eu îmi doresc să creez un loc în care, atunci când intri în casa aia, să simți tradiția, să vezi că s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos. Vreau să păstrez autenticitatea aia de la țară.

Ăsta e proiectul Puymici de lângă București, e undeva prin zona Fundulea. Dar deja s-au cam scumpit casele pe lângă București, nu mai pot să mai cumpăr nimic. Am 2.500 de metri pătrați de teren, dar s-a scumpit, nu pot să mă mai apropii. Mie îmi place să lucrez eu, pun mâna și să fac. Lucrez cu unchiul lui nevastă-mea. Mă duc, mai fac câte ceva pe acolo, mă duc să mă și relaxez. Pe mine asta mă relaxează. Am recondiționat casa asta din Hunedoara, mai facem încă una mai mică. Putem dormi acolo, mergem în weekenduri, de Crăciun, pot să dau muzică tare acolo”, spunea Puya în trecut, în podcastul lui Mihai Morar.

Pe canalul lui de YouTube, Puya a mai dezvăluit că l-a costat aproximativ 25.000 de euro casa de la țară, cu tot cu teren și cu renovat.

„Casa este din lut și așa o să rămână. Vreau să le arăt orășenilor și țăranilor veniți pe la oraș că nu tot ce este vechi este și prost și ce e nou e bun. Cu tot respectul, casele noastre astea tradiționale, un pic aranjate, te țin 100 de ani și costă foarte puțin în comparație cu noutățile în materie de construcții. Vreau să demonstrez că nu e musai să te bagi dator 30 de ani ca să-ți iei 40 de metri pătrați în București. Poți să stai liniștit la țară într-o casă de maximum 25.000 de euro, cu cât spațiu vrei.

Am făcut-o din mândrie națională, dacă vrei. Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E mai degrabă o chestie făcută așa… în pur stil sălăjenist. Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare, mă mai ajută și soacră-mea, și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară”, afirma Puya în trecut.

