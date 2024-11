Emilian și Radu Ștefan Bănică vor putea fi urmăriţi, în curând, la Antena 1, în cel mai nou serial original românesc, semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production – „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. În serialul ce aduce în plim-plan povestea unei tinere abandonate la naştere, cei doi le vor da viață lui Toby și Ducu, doi tineri pasionați de muzică, ambii cu o copilărie greu încercată, petrecută într-o casă socială. Mai mult, Emilian a compus şi a interpretat piesa de generic a serialului de la Antena 1.

Emilian, pe numele său complet Emilian Mihai Nechifor, este unul dintre cei mai urmăriţi şi apreciaţi artişti din tânăra generaţie, cu numeroase piese în topurile de specialitate şi cu un trofeu al transforming show-ului „Te cunosc de undeva!” în palmares. În serialul de la Antena 1, Emilian îi va da viaţă lui Toby: „Mi-am dorit foarte mult să joc într-un serial sau un film, așa că am aplicat la începutul anului, pentru ca am văzut pe internet anunțul de casting de la serial. Nu am experiență în actorie, dar mi-am dorit foarte mult să încerc diferite lucruri care să mă scoată din zona de confort și să mă crească și ca artist. Am primit personajul care mi se potrivește mănușă, Toby. Nu aș vrea să dau prea mult din casă, dar cred că pot să vă spun că Toby are un prieten de nădejde care îi este aproape zi de zi. Sunt foarte fericit că am parte de experiența asta și abia aștept să o împărtășesc cu voi”, a declarat Emilian, artistul care a captat toată atenția publicului cucerit cu vocea sa cameleonică.

Emilian semnează şi piesa de generic a serialului de la Antena 1

Propunerea de a realiza piesa de generic pentru serialul original „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a venit total neaşteptat pentru artistul Emilian. „Am primit într-o zi un telefon. Era chiar doamna Ruxandra, la scurt timp după ce luasem castingul. M-am gândit iniţial cu frica faptului că poate s-a răzgândit :)). Dar, ce să vezi… Mă chemase să îmi propună să compun genericul filmului. M-au luat toţi fiorii, şi de fericire, şi de presiunea faptului că o creaţie a mea va fi genericul unui serial TV şi că trebuie să fie memorabil. Trebuie să recunosc că o bună perioadă am petrecut-o cu tot felul de încercări care nu mă mulţumeau pe deplin, până când am ales să dau perfecţionismul deoparte şi să sap adânc în sufletul meu, lăsându-mă ghidat de instinct şi de dragostea de a face muzică. Am studiat scenariul şi am fost inspirat de cuvântul ADN. Mi s-a părut interesant să fac această paralelă între iubire şi intriga serialului, prin această concluzie a cântecului „Mi-ai fost scrisă în ADN”, fraza care ulterior a devenit şi subtitlul serialului, ceea ce m-a onorat. La prima audiţie, când am văzut zâmbetul doamnei Ruxandra Ion la refren am simţit că ăsta va fi cântecul ales, iar pentru mine este o confirmare că sunt pe mâini bune, atât din punct de vedere muzical, cât şi al experienţei actoriceşti.”

Radu Ștefan Bănică, primele declarații după ce a semnat contractul cu Antena 1

Alături de Emilian, în curând la Antena 1 va putea fi urmărit şi Radu Ştefan Bănică, fiul cel mare al artistului Ştefan Bănică. Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, în 2023, Radu Ştefan şi-a făcut debutul în muzică în 2022, deşi la acea vreme avea deja câţiva ani de când scria piese, iar la 20 de ani şi-a întemeiat propriul business. Pe lângă piesele de teatru, Radu Ştefan a putut fi urmărit şi la „Te cunosc de undeva!”, unde a făcut echipă cu Emilia Popescu.

În serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, acesta îl va interpreta pe Ducu. „Am primit propunerea de a juca rolul lui Ducu cu un mix de emoție și nerăbdare. Când am citit scenariul, am simțit o conexiune cu acest personaj: un copil care a crescut într-o casă socială, abandonat de familia sa și hotărât să-și transforme visurile în realitate.

Filmările au început într-o atmosferă de colaborare și creativitate. Echipa este profesionistă, iar fiecare zi pe platou este o oportunitate de a explora nuanțele personajului și a dezvolta povestea împreună. Sunt norocos să lucrez cu colegi talentați care m-au inspirat constant.

Interpretarea lui Ducu este o călătorie emoțională și provocatoare. Este un personaj care poartă o poveste plină de tristețe și speranță. Mă simt onorat că am ocazia să aduc la viață un copil cu un vis atât de puternic, care caută să-și găsească locul în lume. Este un rol care m-a provocat să mă cunosc mai bine și să îmi explorez latura emoțională. Sper că publicul va reuși să se identifice cu Ducu și să simtă puterea mesajului său.”

Despre serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Povestea serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin. Guvernat, în egală măsură, de putere şi sensibilitate, serialul atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulți le-ar dori îngropate în uitare, iar nume consacrate din teatru, film și televiziune vor fi dezvăluite în perioada următoare.

