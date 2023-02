Radu Ștefan Bănică a împlinit 21 de ani. Ce i-a transmis public tatăl său: „Trece timpul”

„21 de ani, azi! Trece timpul!”, a scris Ștefan Bănică jr în dreptul unei fotografii în care apare alături de Radu Ștefan Bănică, fiul lui cel mare. Fanii au văzut imediat fotografia cu cei doi și i-au oferit peste 33.000 de like-uri.

Mulți i-au făcut urări tânărului, care e rodul iubirii dintre Ștefan Bănică jr și Camelia Constantinescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pe Instagram, acolo unde are zeci de mii de urmăritori, Radu Ștefan a postat o imagine recentă cu ei. Mulți l-au felicitat de ziua lui de naștere. „Cred că o să-i întreci pe tatăl și pe bunicul tău în carieră! Felicitări, te-am văzut la Teatrul Național în O noapte furtunoasă! Foarte bun!!! (…)

La mulți ani, Ștefănel!!! Tot ce îți propui să devină realitate! (…)

La mulți ani frumoși și fericiți și mult succes în tot ceea ce faci!” sunt câteva dintre mesajele primite de tânărul actor în mediul online.

Cu ce se ocupă Radu Ștefan Bănică, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr

Deși are 21 de ani, Radu Ștefan Bănică e actor, cântăreț, dar și antreprenor. Radu Ștefan Bănică e în ultimul an la UNATC. Pe lângă facultate, el se concentrează și la alte proiecte. „Am un spectacol nou, joc în O noapte furtunoasă (de I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru Naghy, ce este găzduit de Teatrul Naţional Bucureşti, n.r.).

Şi la Operetă joc într-un musical un rol principal (este vorba despre HeartBeat – The Musical). E un musical scris de la zero, muzică şi text, de Eduard Petru Jighirgiu, în care se cântă în proporţie de 99%”, a spus el, care e și jurat într-o emisiune cu copii, la TVR 1.

Tânărul actor a mai apărut la TV, el a fost concurent în emisiunea „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Totodată, Radu Ștefan Bănică, 21 de ani, și-a deschis prima afacere, în ianuarie 2022. Actorul a făcut anunțul pe contul de socializare, unde a publicat imaginea realizată în fața locației.

„Sunt foarte fericit să vă spun că unul dintre visurile mele s-a împlinit anul acesta. Vă aștept pe toți la o cafea bună, la un brunch și, de ce nu, la un pahar de prosseco”, a scris Radu Ștefan Bănică pe pagina lui de Instagram.

Recomandări Vor afla românii de ce li s-a dublat RCA-ul? DIICOT: Lucrăm două dosare penale pentru „grup infracțional organizat și înșelăciune” în cazul falimentului City

Ce melodie a compus și a lansat Radu Ștefan Bănică

„That part of me” e prima piesă lansată de Radu Ștefan Bănică în cariera lui de cântăreț. Anunțul despre această mare reușită din viața lui profesională l-a făcut chiar pe Instagram. Înainte să lanseze melodia, el a dezvăluit: „Scriu piese de câțiva ani, lucru pe care l-am ținut secret… până acum. Prima mea piesă, That part of me, varianta acoustic, va fi live pe canalul meu de YouTube”, a transmis tânărul.

Mulți dintre fanii lui de pe Instagram l-au încurajat. Un mesaj special a primit și din partea Andreei Marin, fosta soție a tatălui lui. „Abia așteptăm! Te iubim! Violetele”, a scris vedeta din partea ei și a Violetei, fiica lui Ștefan Bănică jr.

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

Observatornews.ro Miracolul dintre dărâmături: Copil de doi ani salvat după 44 de ore. Micuţului i s-a dat să bea apă dintr-un capac

Știrileprotv.ro Turcii prinși sub dărâmături au intrat pe rețelele de socializare să ceară ajutor. Mesajele disperate postate. VIDEO

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2023. Fecioarelor le surâde ideea de a intra în contact apropiat cu o persoană care este capabilă să le deschidă multe uși