”Dintre Turnul Eiffel și orașul gunoaielor din Egipt, aleg orașul gunoaielor. N-am porniri macabre, nu caut oripilarea, urâtul, inesteticul atunci când îmi programez vacanțele sau visez la ele. Caut secvențe de istorie. Că istoria poate fi nefirească, asta da. De cele mai multe ori, istoria este urâtă, dar este un urât pe care trebuie să-l vezi”, a început jurnalista să ne explice modul în care își alege destinațiile de vacanță.

De-a lungul timpului, Ramona a ajuns în locuri pe care mulți le ocolesc, din pricina încărcăturii emoționale. ”Nu se spune că istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se? Am fost la lagărele de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Mi-e greu să povestesc tot ce am simțit și am văzut acolo, dar este un loc pe care i l-aș arăta și copilului meu, când s-o hotărî să mă aleagă. Lumea nu este doar un parc de distracții Disney, asta l-aș învăța. Sau, cel puțin, asta gândesc cu mintea de acum. Este atât de apăsător locul, încât nu am putut face mai mult de două poze. Acolo vezi cu ochii tăi și trăiești cu inima, totul se întipărește pe retină și în suflet, nu ai nevoie de fotografii. Și nicidecum nu m-aș poza, cum am mai văzut la alții, în fața intrării principale, cu «Arbeit macht frei – Munca te eliberează» în fundal”, ne-a mai spus tânăra.

”Am pornit pe urmele lui Hitler”

Fascinată de tot ce a însemnat Holocaustul, Ramona nu s-a oprit doar la a vizita lagărele de concentrare, ci a ajuns la fabrica lui Schindler, omul de afaceri care a salvat o mulțime de evrei de la gazare: ”Am luat o lecție ireal de dureroasă de istorie, împletită cu una de speranță când am vizitat fabrica lui Schindler, cel care a salvat 1.200 de oameni de la «soluția finală». Pentru că, da, cred în acel «cine salvează o viață salvează o întreagă lume». Am pornit apoi pe urmele lui Hitler. Am văzut, printre altele, Universitatea de Arte unde voia să studieze, dacă n-ar fi fost respins. Am văzut casa Annei Frank, din Amsterdam. Am vrut să văd balconul unde Mussolini își ținea discursurile, inclusiv cel în care anunța război împotriva Marii Britanii și Franței”.

Prezentatoarea rubricii Meteo nu se rezumă însă la a vizita locuri cu o amprentă tristă, caută și partea frumoasă a istoriei: ”Au urmat biserica unde este ținută, într-un borcan încastrat în perete, inima lui Frederic Chopin, dar și unele dintre locurile unde se presupunea, în timpul imperiului Roman, că este sfârșitul lumii – Cape Finisterre din Galicia, Spania”.

A fost botezată în râul Iordan

Vacanța care a încărcat-o emoțional cel mai mult a fost cea din Israel. ”Închid ochii și mă regăsesc din nou pe urmele Mântuitorului, la Mormântul Sfânt și în râul Iordan, unde am fost botezată de preoți români și nu-mi vine să cred nici acum c-am fost atât de norocoasă să mă aflu acolo, să primesc această binecuvântare”, ne-a mai povestit Ramona, mărturisindu-ne că pe lista ei de dorințe se află în continuare destinații neobișnuite.

A anulat deplasarea la Cernobîl, dar spune că nu se va lăsa până nu va bifa acest loc, însă până atunci, are în plan și alte destinații: ”Mi-am cumpărat bilete de avion inclusiv pentru Cernobîl, am renunțat însă în ultimul moment, de frica radiațiilor. Dar cum n-a fost renunțarea mea, voi merge acolo în curând. Anul acesta mi-am propus să văd Aurora Boreală, anul viitor, fluviul Gange din India și, cu puțin noroc, voi asista la Ziua Morților din Mexic, voi străbate, chit că o fac de-a bușilea!, podul de sticlă din China, voi intra în buncărul lui Stalin din Moscova și muuulte altele. Timp, sănătate și bani să avem. Nu neapărat în ordinea asta”.

Venezuela face un apel public disperat: „SUA vor să ne falimenteze, sunt zeci de mii de morţi”. Adevărul pe care regimul Maduro nu îl recunoaşte

Citește mai multe despre Ramona Pauleanu pe Libertatea.