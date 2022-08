„Răzvan și Dani forever. Recunosc, nu am mereu chef să îl văd după patru ore de emisie împreună, dar știu că îl pot suna oricând la 3 dimineața. Cred că despre asta este prietenia.

Aici nu este vorba despre secrete, avem o viață împreună. Ne-am învățat unul pe celălalt, ne acceptăm capriciile și ne lăudăm reciproc reușitele. Suntem de 38 de ani împreună… văzându-ne aproape zilnic. Asta intră la capitolul secrete ce nu se pot învăța… pot fi doar trăite.

Nu am stat certați niciodată. Știu… pare greu de crezut. Micile dispute au fost doar pentru „croiala profesională”, a spus Răzvan pentru revista VIVA!

Răzvan Simion recunoaște că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui, atât pe plan personal, cât și profesional.

„De-aș avea timp… e singurul lucru pe care banii nu-l pot cumpăra. Mă bucur de fiecare clipă, nu trăiesc în trecut și în regrete, și consider că am primit lecții, și nu că am făcut greșeli. Am făcut pace cu mine și am început să mă iubesc mai mult. Unii spun că meritam (zâmbește)”, a mai spus Răzvan.

