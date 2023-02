Tânărul de 18 ani Theodor Andrei a câștigat sâmbătă seară selecția națională cu piesa „D.G.T. (Off and on)”. Theodor Andrei va concura în mai la Liverpool pentru un loc în finala de pe 13 mai.

„0,18% din populația României a votat aseară la Eurovision. Câștigătorul a fost ales cu voturile a 0,028% din populație. Eu sunt curios când își va da TVR seama că e jalnic ce se întâmplă, și că acest concurs are 0 credibilitate la noi în țară, din cauza lor.

Apropo, 500k€ buget pentru Eurovision Romania, din care 200.000€ doar pentru selecția națională de aseară. Cunosc copii, pe internet, care fac conținut audio-video mai profi, cu bani mai puțini. Felicitări, Theodor Andrei Fă ce știi tu mai bine acolo și bucură-te de experiență. Baftă!”, a transmis Florin Ristei pe contul de socializare.

Pe pagina lui Theodor Andrei a reacționat și Ana Maria Mărgean, fost câștigătoare „Românii au talent”: „Theodor Andrei cu piesa D.G.T. (off and on), este câștigătorul Eurovision România 2023! Felicitări, Theodor pentru reusita, talentul, munca și perseverența ta! Mult succes în continuare!”.

Theodor Andrei va fi reprezentantul României la Eurovision 2023, după ce sâmbătă seara a primit cele mai multe voturi din partea publicului dintre cele 12 piese calificate în finala națională a Eurovision 2023 România. Andrei, care are doar 18 ani, a cântat piesa „D.G.T. (Off and on)”. Pe următoarele locuri s-au clasat Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea”, Andrei Duțu, „Statues”, Aledaida, „Bla Bla Bla” și Amia,„Puppet“.

Cine este Theodor Andrei

Theodor Andrei are peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului Mihaela Runceanu 2022 și Marele Trofeu al Festivalului Alexandria Pop Fest 2022, potrivit TVR, citată de Hotnews.

