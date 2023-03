Reacția lui Alin Oprea, după ce fosta soție a anunțat că a câștigat procesul împotriva artistului. „Este falsă și prematură anunțarea unei victorii". EXCLUSIV

„Atitudinea fostei soții, care se declară câștigătoate fără a exista o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, se vrea doar o lovitură de imagine. Folosirea puterii primului impact și ideea că oamenilor li se va întipării prima impresie, face parte din arsenalul strategiilor ei.



Pretinde că a câștigat «războiul» când de fapt a câștigat doar o «bătălie», dar chiar și aceea supusă riscului ca rezultatul să se inverseze peste noapte.



Hotărârea în cauză, a fost pronunţată în primă instanţă și poate fi atacată cu apel, ceea ce se va și întâmpla, având în vedere că nu suntem de acord cu soluția dată. Avocații mei așteaptă să primim o comunicare oficială cu soluția și motivarea, nu un «print screen» fără valoare juridică, moment din care avem un termen de 30 de zile pentru a folosi o cale de atac și anume apelul.



După ce am fost scos afară din propria casă, după ce mi s-au blocat conturile bancare, după ce mi-au fost sechestrate bunurile de uz profesional (studio, instrumente, microfoane, computer, aparatură etc.), după ce am fost amenințat și santajat, după ce am fost obligat să sun de 2 ori la 112 pentru a putea intra în casa mea invadată de frații Uță, pentru a-mi lua hainele, de ce se miră cu falsă inocență domnișoara Uță că am făcut plângeri penale la toate instituțiile pentru a-mi rezolva problemele? S-au deschis astfel mai multe dosare.

Unele legate de infracțiuni de natură cibernetică, cum ar fi accesarea informațiile de pe computer, de pe telefon, e-mail, WhatsApp, Facebook, spargerea și desființarea paginii oficială a formatiei Talisman și a e-mailului, alte pe infracțiuni penale grave, cum ar fi șantajul și amenințarea, furtul, sechestrarea de bunuri etc. Unele au dost respinse din considerente tehnice, altele au rămas în cercetare.

Din păcate fosta soție fabulează în continuare în încercarea de a-și spăla imaginea, iar victimizarea este rolul ei preferat în acest scop. Ceea ce este clar este că asupra mea s-au produs abuzuri de natură legală, morală, civilă și financiară, asta a constatat o țară întreagă, iar cineva trebuie să dea socoteală pentru acestea.



Este regretabil faptul că implică în continuare copiii în războiul ei egoist, trâmbițând însă sus și tare cât de mult îi iubește. Dacă a distruge sufletul, cariera și bunăstarea copiilor ei reprezintă iubire, atunci să o judece Dumnezeu. Eu îi doresc pace și înțelepciune”, a declarat Alin Oprea pentru Libertatea.

Larisa Uță a anunțat câștigarea procesului cu Alin Oprea

Larisa Uță este fosta soție a artistului Alin Oprea. Cei doi au divorțat în urmă cu doi ani. Aceasta a câștigat procesul de defăimare, deschis în instanță împotriva fostului partener.

„După trei ani de hărțuire din partea fostului meu soț și a ziarelor din România a venit în sfârșit primăvara și în viața noastră. Am câștigat procesul de calomnie și defăimare intentat de mine împotriva fostului meu soț.

Faptul că nu am răspuns niciodată atacurilor împotriva mea nu a fost din cauză că era adevărat, ci pentru că am considerat că este sub demnitatea mea să mă apăr de așa ceva, am considerat că singura variantă prin care mă pot apăra este instanța.

Vreau să îi mulțumesc prietenei și avocatei mele Laura de Alvare, care a fost de la început alături de mine, pentru sfaturile, grija și profesionalismul desăvârșit.

Ceea ce am trăit în ultimii trei ani este un coșmar din care îmi doresc să mă trezesc în sfârșit. Am fost atacată în toate felurile posibile, mi-au fost atacați copiii, mi-a fost atacată mama, frații, prietenii, am fost anchetată de DIICOT, plângeri penale la poliție, TOATE ACESTEA FIIND SOLUȚIONATE CA NEFONDATE .

Aș vrea să mulțumesc pentru toate mesajele de încurajare primite. M-au ajutat mult pe mine și pe copiii mei.

Mulțumesc și celor care s-au interesat sau au judecat situația familiei mele. În ciuda tuturor provocărilor și minciunilor, valorile și poziția mea rămân aceleași.

Am trecut în cei 23 de ani prin vreme frumoasă și prin furtună. Am plâns și am ras împreună. Am avut zile de abundentă și zile de restriște.

Nu pot să cer acum, după 23 de ani, execuția publică a celui cu care am împărțit o viață.

Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă și NU O SĂ LE MÂNJESC ACUM CU NOROI. ȘI NICI NU O SĂ LAS SĂ MÂNJEASCĂ ALȚII.

TĂCEREA MEA NU REPREZINTĂ ACORDUL MEU, CI DOAR RESPECTUL FAȚA DE COPIII MEI, CARE SUNT TOTUL PENTRU MINE”, a scris fosta soție a lui Alin Oprea pe pagina personală de Facebook.

