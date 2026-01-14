Dan Capatos a reacționat ferm după ce Gino Iorgulescu a transmis un comunicat de presă în urma apariției interviului cu fiul său, Mario Iorgulescu, în spațiul public. În mesajul său, Gino Iorgulescu susține că Mario nu ar avea discernământ și că ar fi încadrat ca persoană cu handicap, afirmații care au stârnit numeroase controverse.

Dan Capatos consideră că Gino Iorgulescu și-a distrus copilul

Prezentatorul a abordat subiectul în emisiunea sa online de la CANCAN, unde a avut-o invitată pe Melek, soția bărbatului ucis de Mario Iorgulescu în accidentul produs în urmă cu șase ani. Discuția a fost una extrem de tensionată, iar declarațiile făcute de Dan Capatos au fost tranșante.

„Mie mi s-a părut coerent. (…) Cum am reușit să-l scot din clinică? Am obținut aprobare din partea clinicii. Am primit aprobare să iasă trei ore din clinică. (…) Tot ce se întâmplă este cu complicitatea cuiva. Gino este părinte și este normal să-și apere copilul, din postura lui, așa cum este copilul său.

Gino, chiar dacă, din punctul meu de vedere, și-a distrus propriul copil ducându-l pe la beții de la 12 ani, iertându-i toate prostiile, oferindu-i cadouri de sute de mii de euro, bolizi cu care putea omorî oameni… el a făcut ce a crezut că îl poate vindeca pe fiul său. Nimeni nu știe să fie părintele perfect”, a spus prezentatorul.

Potrivit acestuia, din punctul său de vedere, Mario Iorgulescu este apt să execute o pedeapsă cu închisoarea, iar argumentele invocate de tatăl său nu ar justifica lipsa de răspundere penală. Dan Capatos a subliniat că afirmațiile legate de lipsa discernământului nu se susțin în raport cu faptele și comportamentul lui Mario de-a lungul timpului.

Dreptul de tutelă ar putea să-i fie retras lui Gino Iorgulescu

Mai mult, prezentatorul a adus în discuție și calitatea de tutore a lui Gino Iorgulescu. Capatos a declarat că, în opinia sa, acesta nu este în măsură să exercite acest rol și că ar exista suficiente motive pentru ca dreptul de tutelă să îi fie retras. În acest sens, Dan Capatos a anunțat că va face demersuri pentru ca Gino Iorgulescu să piardă această calitate, considerând că nu și-a îndeplinit obligațiile legale și morale față de fiul său.

„Gino, în momentul de față, este tutore. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Mario Iorgulescu nu este capabil să aibă grijă de el însuși și, atunci, îi revine un tutore care să aibă grijă de el. Este ca și cum ai avea un copil minor. În urma diagnosticului primit de Mario, automat a apărut și acest tutore. Conform legii, el trebuie să aibă grijă de cel aflat în custodia sa.

Mario a ieșit și a făcut niște fapte pe acolo… era să fie arestat. Tutorele trebuie anunțat când ieși, când faci vreo prostie. Pare că Gino, din ce l-am văzut pe Mario și din ce mai știm, nu își exercită acest drept de tutore și, apoi, vine cu o obrăznicie – și îmi cer scuze pentru exprimare, pentru că este mai în vârstă decât mine – și trimite un comunicat de presă.

Ar fi trebuit să comentăm fiecare paragraf, să vedem despre ce demnitate și viață privată este vorba în cazul lui Mario. Am văzut ce făcea în viața lui privată, a povestit chiar el. O viață demnă…

„Gino Iorgulescu nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”

Din păcate, pentru domnul Gino Iorgulescu, în momentul în care s-a declanșat acest subiect, era normal să apară o mulțime de informații, pe diferite căi. Iar noi suntem acum în măsură – și spun asta cu toată responsabilitatea – să demonstrăm că Gino Iorgulescu nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva.

În mod normal, vom face demersuri oficiale pentru decăderea din drepturi și din atribuțiile de tutore, pentru că nu este în stare să aibă grijă de Mario Iorgulescu. De Mario Iorgulescu ar trebui să aibă grijă instituții ale statului român, create special pentru a proteja minori sau persoane fără discernământ. (…) Avem dovezi că el nu își poate exercita această atribuție.

„Când l-a dus la șpriț la 12–13 ani, a fost o acțiune la fel de gravă ca ceea ce face acum”

Nu are habar ce face fiul său. Gino pare a fi ultima persoană care ar putea avea grijă de Mario, așa cum s-a întâmplat, de altfel, pe tot parcursul vieții acestuia. Când l-a dus la șpriț la 12–13 ani, a fost o acțiune la fel de gravă ca ceea ce face acum. Când i-a luat mașină pentru că i-a promis că se lasă de droguri. Când încearcă să-l protejeze în acest mod, este, în continuare, o acțiune iresponsabilă.

Nu vreau să fie interpretat ca o amenințare, pentru că nu aceasta este intenția. Intenția este să nu se mai repete astfel de cazuri, să nu mai avem oameni nevinovați omorâți de persoane drogate sau băute”, a spus Dan Capatos.

Cazul Mario Iorgulescu rămâne unul dintre cele mai controversate din ultimii ani, iar reacțiile apărute după comunicatul transmis de Gino Iorgulescu demonstrează că subiectul este departe de a fi închis.

