Un scor de 5.0 sau mai mare este considerat „excepțional”

Rating-ul System1 măsoară potențialul de construire pe termen lung al brandului, bazându-se pe răspunsul emoțional al publicului. Un scor de 5.0 sau mai mare este considerat „excepțional”. Media scorurilor pentru televiziunea franceză este de doar 2.4 stele, relatează Little Black Book.

Noua creație Intermarché, care prezintă povestea unui lup singuratic care devine vegan pentru a câștiga prietenia celorlalte animale din pădure, este primul spot publicitar francez care obține un rezultat de 5 stele pe platforma System1.

Reclama combină povestirea emoționantă, comedia și caracterizarea personajelor pentru a aduce bucurie audienței.

„Succesul ultimei reclame de Crăciun a Intermarché este o mărturie a puterii de construire a brandului prin povestire. Ceea ce începe ca o reclamă obișnuită de Crăciun, cu imagini atractive despre mâncare și sărbători în familie, este transformat într-o poveste unică și emoționantă”, a declarat Jon Evans, directorul pentru relații cu clienții la System1.

„În timp ce multe branduri de supermarketuri folosesc reclamele de Crăciun pentru a stimula vânzările pe termen scurt, Intermarché a mers mai departe, creând un spot memorabil care va ajuta la creșterea vânzărilor și a percepției pozitive a brandului mult după încheierea sezonului de sărbători”, a adăugat Evans.

Povestea începe cu un băiețel speriat de o jucărie în formă de lup

Reclama de Crăciun a devenit recent virală în întreaga lume datorită poveștii sale emoționante și profunzimii sale într-o perioadă în care multe mărci se bazează puternic pe inteligența artificială, relatează Trend Hunter.

Povestea începe cu un băiețel speriat de o jucărie în formă de lup. Pentru a-l liniști, tatăl său îi povestește despre un lup singuratic, neînțeles de animalele din pădure. Povestirea se transformă într-o lume animată, în care lupul încearcă fără succes să-și facă prieteni. În cele din urmă, descoperă gătitul, iar preparatul său din legume devine puntea prin care este acceptat, culminând într-o cină de Crăciun caldă, unde este în sfârșit primit cu bucurie de celelalte animale.

Pe fundalul melodiei „Le Mal Aimé” a lui Claude François din anii ’70, reclama a înregistrat sute de milioane de vizualizări și a primit laude internaționale. Oamenii au apreciat sinceritatea, emoția și măiestria artistică a producției.

Creat de agenția Romance, cu animații realizate de Illogic Studios și Wizz din Paris, anunțul a necesitat un an de muncă și implicarea a 80 de persoane. Admiratorii săi au salutat decizia de a evita utilizarea scurtăturilor oferite de inteligența artificială, considerându-l un exemplu de povestire autentică și emoționantă.