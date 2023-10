Povestea de dragoste dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a început în urmă cu 3 ani, iar la început au fost extrem de discreți cu viața lor personală. Cei doi și-au făcut curaj și au participat împreună la „America Express”, show care s-a dovedit a fi un test al relației pentru ei.

Doina Teodoru recunoaște într-un interviu pentru playtech.ro că perioada cea mai grea a relației lor a fost show-ul America Express, unde și-au testat toate limitele.

„Evident că a fost un test pentru relația noastră, nu eram de foarte mult timp împreună, ne-am luat și ne-am aruncat într-o nebunie. Ne așteptam să fie greu, de la un punct încolo ne-am dat seama că e mai greu decât ne-am așteptat noi să fie. De fapt, amândoi spunem că am trecut peste această încercare a vieții noastre în cuplu.”

Deși locuiesc împreună, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au ajuns să își petreacă foarte puțin timp împreună. Actrița filmează pentru serialul de la Antena 1, în timp ce partenerul ei se ocupă de proiectele sale.

„În ultima perioadă ne vedem foarte rar. Eu sunt plecată de dimineață până seara. Ne mai vedem dis-de-dimineață, care se trezește primul: te pup, să ai o zi frumoasă! Când mai prindem așa vacanțe să plecăm să avem câteva zile legate, altfel nu prea… poate ăsta e secretul relației”, a dezvăluit actrița din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Ce spune Doina Teodoru despre un copil cu Cătălin Scărlătescu

Întrebată dacă își dorește să devină mamă sau ce planuri are alături de Cătălin Scărlătescu, actrița a răspuns:

„Pentru copil cred că nu ești niciodată pregătit, nici în serial nu eram pregătită pentru un copil și puf a apărut! Ai copil! E ok. Nu am ce să răspund la asta. Am un copil deja”. În serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, Doina Teodoru are o fiică.

„Îmi place foarte mult că e superintuitiv, e supersenzorial”

Doina Teodoru spune că iubirea o ține alături de Cătălin Scărlătescu. De asemenea, actrița mărturisește că partenerul ei este mai vulcanic decât ea. Într-un interviu pentru ciao.ro, Doina a dat detalii despre relația cu juratul de la „Chefi la cuțite”.

„Iubirea! Asta ar trebui să țină toate relațiile între oameni, iubirea, respectul, nu? Mai vulcanic cred că e Cătălin. Nu cred, sunt sigură că el e și cred că toată lumea poate să confirme asta pentru că îl urmăriți la TV”, a răspuns actrița când a fost întrebată ce o ține alături de bucătar.

Când vine vorba despre calitățile lui Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru nu se ferește să spună că partenerul ei este un bărbat foarte intuitiv.

„Îmi place foarte mult că e superintuitiv, e supersenzorial și pentru un bărbat asta este ceva ieșit din comun, din punctul meu de vedere. De multe ori mă bate și pe mine cu asta.”