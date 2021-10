Replica lui Laurențiu Reghecampf, după declarațiile făcute de Anamaria Prodan despre divorț. „Va veni o zi când trebuie să decizi”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a fost foarte discret de când a anunțat că divorțează de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a făcut mai multe declarații în presă în repetate rânduri, după ce s-a aflat că Reghecampf nu vrea să mai continue căsnicia. A explicat ce condiție unică a pus Reghecampf pentru divorț și l-a atacat direct pe soțul ei pentru despărțire.

De altfel, a existat și schimb de replici acide în mediul virtual, între fosta soție a lui Reghe, Anamaria și presupusa amantă a acestuia.

Pe contul de Instagram, Reghecampf a oferit primul său răspuns. A postat o imagine pe care stătea următorul mesaj: „Va veni un moment când trebuie să decizi să întorci o pagină sau să închizi cartea”, potrivit GSP. ro.

Ce spunea Anamaria Prodan despre soțul ei, zilele trecute

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam. M-a oprit un polițist și m-a întrebat cum s-a întâmplat așa ceva. Că tocmai a anunțat soțul dumneavoastră în presă că divorțează. Vorbim foarte rar, pentru că eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant.

Pentru mine nu mai există loc de întoarcere, de împăcare. Pentru că pe mine, un om nu trebuie să mă mintă sau să mă trădeze. Probabil nu a mai fost fericit. Am vorbit rar. Noi am trecut printr-o perioadă grea. Un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea.

Un an nu am făcut nimic. Am încercat să o salvez pe mama. Eu nici acum nu vreau să cred că există așa ceva, că a existat altă femeie. Nu vreau să vorbesc despre asta. Eu pot să divorțez în 30 de minute la Ambasada din America. Eu sunt omul care nu regret nimic. Ceea ce vedeți astăzi, îmi este străin și mie. Nu îmi doresc să fiu târâtă în așa ceva. Nu îl cunosc pe omul de astăzi, nu îmi trebuie un astfel de om. Mă simt foarte trădată”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „La Măruță”.





