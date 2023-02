„Din punct de vedere sentimental sunt foarte ok. Cred că fiecare relație pe care am avut-o a vrut să-mi dea o explicație despre ceea ce trebuie să fac, despre ceea ce nu trebuie să fac și mi-a vorbit mult despre prototipul de bărbat pe care l-am căutat toată viața mea, care părea foarte stabil în mintea mea, însă acel gen de bărbat nu putea să mă facă fericită”, a spus Rona Hartner, care s-a apucat să scrie și o carte despre experiențele pe care le-a trăit de-a lungul anilor.

„Nu e grav să fii singur în viață, imediat fac 50 de ani și sunt singură”

„Acum chiar scriu un eseu pe tema asta, îl scriu în franceză, pentru că eu gândesc numai în franceză. Dar voi scrie și în română! Scriu despre niște tipologii pe care le luăm și le copiem din familie și care ni se par foarte solide. Vreau să scriu o carte, mereu sunt deschisă să împărtășesc părerile mele cu alții. Sunt pregătită să spun care au fost greșelile mele.

Nu e grav să fii singur în viață, imediat fac 50 de ani și sunt singură. Știu că fericirea nu depinde de un bărbat sau de altceva, fericirea este capacitatea de a avansa. Asta înseamnă să fii fericit. Fericirea înseamnă să avansezi. Cine trăiește în trecut, trăiește cu depresie. Dacă ești fericit, înseamnă că ai avansat”, a mai zis pentru fanatik.ro.

Întrebată dacă a primit diverse propuneri de la diferiți bărbați după ce a divorțat, Rona Hartner recunoaște că pe rețelele de socializare a primit unele mesaje. „Pe rețelele de socializare am avut parte de propuneri indecente, obraznice, violente.

Cred că anonimatul din spatele rețelelor de socializare permite oamenilor să fie foarte obraznici. A fost foarte neplăcut să dau peste astfel de persoane cu reacții urâte, dar nu reacții de hateri. Nu am așa ceva, am 75.000 de abonați, dar nu am hateri. În mesajele private am avut tot felul de invitații ciudate, nasoale”, a mai spus vedeta.

Rona Hartner a fost căsătorită de două ori și tot de atâta ori a divorțat. Cu toate acestea, dacă își găsește partenerul potrivit pentru ea, s-ar căsători și a treia oară. „Îmi doresc să am o relație, la un moment dat. Niciodată nu m-am gândit la o relație altfel decât prin prisma căsătoriei. Cred în continuare în căsătorie! Așa cum am divorțat de două ori, aș mai divorța și de 1.000 de ori dacă e nevoie.

Sunt lucruri în viață pe care nu le pot accepta. Dacă există bunăvoință, cred că orice cuplu se poate înțelege bine. Dacă este rea voință, eu sunt prima care plec”, a încheiat cântăreața.

Rona Hartner și Herve Camilleri s-au despărțit în septembrie 2021, la scurt timp după ce și-au unit destinele. Artista a mai fost căsătorită și cu Rocco Sedano.

