Așa cum era de așteptat, Salvatore Ganacci a făcut show în ultima zi la Neversea 2023, festivalul de muzică din Constanța. Chiar înainte de a pleca de pe scenă, artistul bosniaco-suedez a mixat melodia „Saint Tropez”, care aparține lui Florin Salam. Salvatore Ganacci a dansat și a făcut acrobații pe scenă, iar publicul a fost extrem de entuziasmat când la malul mării s-a auzit melodia lui Florin Salam.

Văzând reacția celor prezenți la festival, DJ-ul a mai pus o piesă care este cântată de Adrian Minune, „Alo, alo”.

„A demonstrat că este singurul Dj care chiar știe în ce țară a venit”, „Poartă şi „trening” din perioada anilor ’90”, „Și treningul pare a fi din România”, Din ăla are și tata”, „Eu cred că are rădăcini românești la ce mișcări are!”, sunt doar câteva dintre comentariile românilor pe TikTok. Salvatore Ganacci a purtat un trening albastru, iar pe spatele bluzei scria „Take me to America”.

Un artist nonconformist, suedezul a fost „pata de culoare” a ediției aniversare a festivalului Neversea. Nu a fost doar un DJ set, a fost un spectacol vizual, mișcările de dans și glumele lui Ganacci au stârnit hohote de râs. Aflat în turneu de promovare pentru noul album, „Take Me To America”, Salvatore a inclus în live-ul de la mainstage o premieră, noul single „Your Mother”.

Anul trecut, la festivalul SAGA, Salvatore Ganacci a pus piesa lui Ncolae Guță – „Noi bem, spargem pahare”.

Salvatore Ganacci s-a întors și el pe scena principală a festivalului Neversea, după ce în anul 2019 a mixat o manea cântată de Adrian Minune. De-a lungul carierei, el a lansat piese la care a lucrat cu Sanjin și Jillionaire de la Major Lazer, iar clipul oficial pentru „Money in my mattress”, o producție lansată împreună cu Trinidad James, a fost considerat de MTV ca fiind „cel mai ciudat lucru la care să te uiți toată ziua”.

Neversea 2023 – 9 iulie, ultima zi de festival

Ultima noapte a ediției aniversare a celui mai frumos și mai colorat festival organizat pe o plajă din Europa, Neversea, a fost unică și a oferit celor peste 70.000 de fani momente incredibile. Artiștii și DJ-ii naționali și internaționali au reușit să ofere show-uri incredibile. Festivalul Neversea a reușit să ofere un mix perfect de genuri muzicale, iar în cele 4 zile de festival, 277.000 de fani s-au bucurat de diversitatea muzicală, de mare, de răsărit și de experiențe memorabile, alături de prieteni și de cei peste 150 de artiști din lineup-ul celor patru zile de festival.

„LOCO CON NEVERSEA”, așa ar putea fi descris live-ul unuia dintre cei mai așteptați artiști din line-up-ul acestei ediții, columbianul J Balvin, care a avut un show total.

Cel mai ascultat artist latino pe platfoma Spotify, căștigător a trei premii Grammy, omul din spatele celui cel mai urmărit videoclip al unui artist latino din toate timpurile pe platforma YouTube, columbianul J Balvin, “The Prince of Modern Reggaeton”, a ajuns pentru prima dată la Neversea și și-a cucerit fanii cu un live perfect.

Zecile de mii de fani de la mainstage s-au bucurat de fiecare moment, au cântat și au dansat ca un adevărat “latino gang”. Balvin a interacționat tot timpul cu publicul și a invitat pe scenă o fană a festivalului Neversea, alături de care a cântat „LA CANCIÓN” (J Balvin & Bad Bunny).

„Aici mă simt ca acasă, am sentimentul că sunt român și aș putea să locuiesc aici. Vă mulțumesc și vă iubesc!”, acestea au fost cuvintele adresate fanilor festivalului Neversea de J Balvin. Ca la fiecare apariție live, columbianul a semnat celebrul pantof sport, pe care apoi l-a oferit unui fan din public.

În semn de apreciere pentru fanii festivalului, J Balvin a cântat în premieră o piesă pe care urmează să o lanseze ca single oficial, iar publicul a fost în delir. Toată lumea de la mainstage a cerut un “bis”, iar Balvin a răspuns afirmativ. Columbianul a cântat piesa la care a colaborat cu Bad Bunny și Cardi B, single-ul „I Like It”, piesă cu peste 1,7 miliarde de stream-uri pe Spotify.

Legenda techno Paul Kalkbrenner a reușit să își hipnotizeze fanii. Un live set de 90 de minute, o călătorie plină de emoție prin cultura techno underground, iar publicul s-a bucurat la fiecare beat. Toată lumea a cântat în momentul în care Kalbrenner a inclus în live set-ul său o producție iconică, „Sky and Sand”. A fost un moment autentic de bucurie și pentru DJ-ul german, dar si pentru zecile de mii de oameni aflați la mainstage.

La finalul show-ului, Paul Kalkbrenner a făcut o reverență în fața fanilor Neversea, pentru care a mai rămas pe scenă pentru un bis.

