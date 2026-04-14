Monica Anghel este una dintre vedetele care au reușit o transformare spectaculoasă, reușind să slăbească nu mai puțin de 40 de kilograme. După această schimbare majoră, artista a adoptat un stil de viață echilibrat, pe care îl respectă cu strictețe pentru a-și menține rezultatele.

Pentru Monica Anghel, secretul nu constă în diete drastice, ci într-un stil alimentar echilibrat. Artista spune că încearcă să respecte regula celor trei mese pe zi, fără excese și fără restricții extreme. Această disciplină o ajută să își mențină greutatea și să evite fluctuațiile care apar, de obicei, după curele de slăbire drastice.

Ce mănâncă Monica Anghel într-o zi

Meniul zilnic al artistei este unul simplu și sănătos, bazat pe alimente care oferă energie și sațietate. Monica Anghel preferă combinații echilibrate, care includ proteine, legume și alimente ușor de digerat. Ea evită excesele și încearcă să păstreze un echilibru între gust și sănătate, fără să renunțe complet la micile plăceri culinare.

Vedeta a dezvăluit că în frigiderul său se găsesc mereu alimente de bază, care o ajută să mențină un stil de viață sănătos. Printre acestea se numără produse proaspete, ingrediente simple și opțiuni care pot fi transformate rapid în mese echilibrate.

„Mă mențin. Sunt o groază de chestii. De exemplu, mi-am luat de la supermarket o lipie proteică. Uite, astăzi, înainte să plec la o întâlnire, mi s-a făcut foame și mi-am făcut repede o jumătate de lipie ca o omletă, cu puțină șuncă, câteva roșioare. Am mâncat-o așa. De obicei într-o zi, nu știu, sunt 3 mese pe zi.

Sau nu neapărat. Depinde. Dacă am treabă multă și n-am timp să mănânc, mănânc și mănânc seara când ajung acasă. Dar știu ce să mănânc. Acum nu mai fac ca înainte. Înainte ajungeam seara acasă și mâncam orice din frigider, acum nu. Am tot ce îmi trebuie în frigider. Știu ce o să mănânc, în frigider am iaurt, brânză de vaci, kefir, pește, carne, ouă, lapte de migdale. Când fac o înghețată din asta pe care mi-o fac eu în casă și este foarte bună și gustoasă și sănătoasă, și cu proteine, e fix ce trebuie”, a declarat Monica Anghel, potrivit click.ro.

