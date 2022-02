Șerban Huidu și Mihai Găinușă au făcut o echipă bună pe micul ecran, însă relația lor de prietenie s-a stricat și au ajuns să nu își mai vorbească. În anul 2014, Mihai Găinușă a ales să se retragă de la „Cronica Cârcotașilor”, după 14 ani de activitate. Dorința lui de a pleca de la emisiune a avut loc după un conflict pe care l-a avut cu Șerban Huidu, acesta fiind principalul motiv pentru care el a renunțat la show-ul de la Prima TV: „Mi-am asumat responsabilitatea coordonării emisiunii când Șerban nu era capabil”.

Recent, Șerban Huidu a mărturisit că el a încercat să se împace cu fostul său coleg și l-a sunat în urmă cu doi ani, atunci când emisiunea pe care au prezentat-o împreună aniversa 20 de ani. Mihai Găinușă nu i-a răspuns niciodată la telefon prezentatorului TV, chiar dacă acesta a tot insistat.

„În urmă cu doi ani, când am aniversat 20 de ani de emisiune, am încercat să ne bucurăm cu toții, cei care am lucrat la această emisiune cândva, în diverse moduri. Personal, l-am sunat pe Mihai Găinușă de cel puțin zece ori. Mi-ar fi plăcut să mai prezinte o dată în plus emisiunea. Nu mi-a răspuns însă niciodată, la niciun apel de-al meu! Ca atare, nimic pe tema asta nu cred că mai ține de mine!”, a declarat Șerban Huidu, pentru Impact.

În luna decembrie a anului trecut, Mihai Găinușă a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde l-a caracterizat în câteva cuvinte pe Șerban Huidu. Este clar că relația lor de prietenie nu ar mai putea fi refăcută vreodată, în urma cuvintelor dure pe care prezentatorul le-a avut la adresa fostului său coleg.

„Este arogant, neparolist și coleric, în sensul rău al cuvântului”, a spus Mihai Găinușă în emisiunea lui Măruță.

