Sofía Vergara, celebra actriță columbiană, a avut parte de o experiență neașteptată în seara Premiilor Emmy 2025. Conform People.com, vedeta în vârstă de 53 de ani a ajuns la urgență din cauza unei alergii oculare severe, ratând astfel prestigiosul eveniment.

O alergie neașteptată

Chiar înainte de a pleca spre ceremonie, Sofia Vergara a fost lovită de ceea ce ea a numit „cea mai nebună alergie la ochi”. Actrița a împărtășit pe Instagram detalii despre incident, postând imagini cu ochiul stâng umflat și din camera de urgență.

„«Nu am ajuns la Emmy, dar am ajuns la urgență 🤣😩”, a scris Vergara, adăugând: „Îmi pare rău că a trebuit să anulez! Cea mai nebună alergie la ochi chiar înainte de a intra în mașină! 🤣🤣”. Sofia Vergara era programată să prezinte la ceremonia din acest an, alături de alte vedete precum Angela Bassett, Jennifer Coolidge și Catherine Zeta-Jones. Absența ei a fost cu siguranță resimțită, având în vedere statutul său de favorită a publicului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Recomandări Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă

Evenimentul Emmy 2025

În ciuda absenței Sofiei Vergara, ceremonia Emmy 2025 a continuat cu succes. Găzduită de comediantul Nate Bargatze, evenimentul a adus în prim-plan producții de top precum „The Pitt” și „The Studio”, câștigătoare ale categoriilor principale.

Premiile au adus și câteva momente istorice. Owen Cooper, în vârstă de doar 15 ani, a devenit cel mai tânăr câștigător masculin la categoria Actor în rol secundar pentru o serie limitată sau antologie. De asemenea, Tramell Tillman a făcut istorie ca primul bărbat de culoare care câștigă premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar într-o serie dramatică.

Așadar, chiar dacă Sofía Vergara nu a putut fi prezentă fizic la Premiile Emmy 2025, experiența ei neobișnuită a atras atenția fanilor și a presei. Incidentul ne amintește că, în spatele glamour-ului hollywoodian, vedetele se confruntă și ele cu provocări neașteptate. Sperăm că actrița s-a recuperat rapid și că o vom vedea strălucind pe covorul roșu la viitoarele evenimente.

Cariera Sofiei Vergara

Sofía Vergara este o actriță, model și femeie de afaceri columbiană, cunoscută pentru rolul Gloriei Delgado-Pritchett din serialul de succes „Modern Family”, care i-a adus mai multe nominalizări la Emmy și Globul de Aur.

Și-a început cariera ca model și prezentatoare TV în Columbia, apoi s-a mutat în Statele Unite unde a devenit una dintre cele mai bine plătite actrițe de televiziune. În afară de actorie, Vergara are și afaceri în domeniul modei și al frumuseții, consolidându-și imaginea de vedetă internațională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE