„Amplu, puternic și jucăuș”, o seară ca în vremurile de glorie

Sub direcția creativă a designerului Adam Selman, ediția din 2025 a fost descrisă drept „amplă, puternică și jucăușă”. Show-ul a fost transmis în direct din New York și a adus înapoi pe podium o parte dintre cele mai mari nume din istoria brandului: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Behati Prinsloo, Joan Smalls, Doutzen Kroes, Candice Swanepoel și Liu Wen.

Lor li s-au alăturat o nouă generație de „îngeri” și muzee moderne: Bella și Gigi Hadid, Ashley Graham, Anok Yai, Paloma Elsesser, Imaan Hammam și Alex Consani. Printre debutante s-au numărat actrița Barbie Ferreira, sportiva Angel Reese, gimnasta olimpică Suni Lee și modelul Emily Ratajkowski.

Jasmine Tookes, supermodelul însărcinat care a deschis spectacolul

Cel mai emoționant moment al serii a venit odată cu apariția modelului Jasmine Tookes, însărcinată cu al doilea copil. Ea a fost aleasă să deschidă show-ul purtând aripi aurii și un costum transparent din plasă care i-a pus în valoare burtica de gravidă.

jasmine tookes, whos pregnant, opens the victorias secret show 🪽 pic.twitter.com/DqEseIp2Zp — 2000s (@PopCulture2000s) October 15, 2025

„A fost un moment complet”, notează revista People. Tookes, în vârstă de 34 de ani, așteaptă al doilea copil cu soțul ei, Juan David Borrero, cu care are deja o fetiță, Mia Victoria, născută în februarie 2023.

O seară plină de emoții, diversitate și muzică

Spectacolul a avut loc miercuri, 15 octombrie, în Brooklyn, și a inclus momente live cu TWICE, Karol G, Missy Elliott și Madison Beer. Potrivit People, a fost „o coliziune glorioasă de nostalgie și energie nouă”.

Pe covorul roz, atmosfera a fost relaxată și plină de emoții. Dylan Sprouse a dezvăluit că soția lui, Barbara Palvin, a defilat „pe un picior pe jumătate vindecat”, după o accidentare.

„Chiar și-a rupt piciorul acum patru săptămâni, dar merge pe podium ca o adevărată profesionistă. Te iubesc. Știu că o să te descurci de minune”, a spus actorul pentru People.

Modelul Devyn Garcia a oferit și ea un moment memorabil: în timp ce defila într-o ținută pastelată, șalul i s-a prins de pantof. A zâmbit, s-a înfășurat în el și a continuat să meargă sub aplauzele publicului.

Debuturi spectaculoase și femei care inspiră

Printre noile figuri ale brandului s-au numărat Angel Reese, vedetă WNBA, care a spus pentru People că „nu s-a putut opri din zâmbit” după ce a aflat că va participa, și Suni Lee, medaliată olimpică, care a declarat: „Când am primit apelul, am crezut că nu poate fi real. Dar era. E uimitor!”

Modelele au purtat încălțăminte semnată Rene Caovilla, partener oficial al spectacolului. Designerul a creat pantofi și cizme personalizate, împodobite cu cristale și detalii din colecția „Stardust”.

Prezentare de modă Victorias Secret a fost a doua ediție după reluarea show-ului în 2024, după o pauză de șase ani.

