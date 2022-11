Ștefania Pop, cofetarul de la „Chefi la cuțite” care a renunțat la facultate pentru a-și urma visul: „Nu m-aș fi văzut niciodată lucrând ca inginer”

Ștefania Pop este unul dintre cei mai apreciați concurenți ai ediției din acest an ai emisiunii „Chefi la cuțite”. Aceasta este din Târgu Mureș, de profesie cofetar.

Chiar dacă e specialistă în tot ceea ce înseamnă prăjituri și dulciuri, Ștefaniei i-a fost teamă să se înscrie la concurs, iar ideea de a se înscrie i-a aparținut fratelui ei.

În preselecții, Ștefania i-a dat pe spate pe chefi, pregătind un preparat complex, extrem de apreciat: mousse de ciocolată neagră cu banană flambată, blat de ciocolată neagră, fără făină și un strat crocant de ciocolată cu lapte și alune de pădure.

Ștefania Pop este în echipa lui chef Sorin Dumitrescu

„Părinții ne-au învățat să muncim din greu”

Dar cum arată povestea Ștefaniei? O aflăm chiar de la ea, special pentru Libertatea: „Am avut norocul să cresc într-o familie foarte frumoasă și unită, iar copilăria mea a fost ceva de care îmi amintesc mereu cu dor și drag. Mai am un frate de 22 de ani, o soră de 16 și un frățior mai micuț de doar 9 ani. Părinții noștri sunt niște oameni extraordinari, cei mai muncitori și sinceri oameni pe care îi cunosc”.

„Părinții au avut grijă mereu să nu ne lipsească nimic, dar ne-au crescut cu un simt de răspundere foarte pronunțat și ne-au învățat să muncim din greu pentru ce ne dorim de la viață, fără să ne dea vreo secundă impresia că ni se cuvine ceva fără trudă și ambiție. Sunt foarte recunoscătoare pentru familia în care am crescut. Părinții mei vor fi întotdeauna cele mai importante modele ale vieții mele, iar față de frații mei voi simți mereu că am o responsabilitate enormă în a-i ajuta să își urmeze visele”, spune Ștefania.

Ștefania spune că a fost învațată să muncească din greu pentru a obține ceea ce își dorește în viață

„Dulciurile au fost dintotdeauna cele care m-au pasionat”

Extrem de apreciată pentru ceea ce scoate din bucătărie, Ștefania și-a descoperit pasiunea pentru gastronomie de mică.

„Atunci când încercam să le ajut pe mama sau pe bunica în bucătărie cu orice ocazie. Dulciurile au fost dintotdeauna cele care m-au pasionat cu adevărat. Iubeam să le mănânc la început bineînțeles și aș fi ales oricând o prăjitură sau mai multe în detrimentul mâncării. Mama avea grijă să avem în casă destul de des prăjituri făcute de ea, prăjituri al căror gust nu îl voi putea uita niciodată și pe care le mănânc cu foarte mare drag mereu”, recunoaște.

Ștefania e pasionată de dulciuri

Care dezvăluie cum a continuat povestea. „În jurul vârstei de 16 ani făceam deja tot felul de experimente acasă din ce vedeam pe internet și le pregăteam familiei și prietenilor mei tot felul de rețete. A urmat o perioadă în care produsul meu preferat a devenit cheesecake-ul, pentru că îmi era ușor să îl fac, așa că familia mea și toți prietenii mei au mâncat foarte des cheesecake-uri făcute de mine sub toate formele și cu tot felul de arome”, dezvăluie mureșeanca.

A ales drumul greșit pe care l-a schimbat rapid

Pentru o perioadă, Ștefania a studiat facultatea la Universitatea Tehnică în Cluj-Napoca, secția Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, însă, când și-a dat seama că nu poate renunța la marea ei pasiune a întrerupt cursurile:

„Am realizat că nu sunt deloc fericită cu direcția în care merge viața mea. Atunci când am ales această facultate, mi-am dorit să-mi fac părinții mândri, deoarece am fost mereu genul de copil de la care ei aveau așteptări mari și cu siguranță, dacă mă încăpățânăm să o termin, era doar pentru a-i face fericiți pe ei. Trecând printr-o perioada foarte grea din punct de vedere personal, când am ajuns să nu mă mai regăsesc în locul în care mă aflăm și să am tot felul de întrebări legate de drumul meu în viață, am realizat că nu merită să irosesc ani într-un domeniu care nu mă împlinește”.

Nu m-aș fi văzut niciodată lucrând ca inginer și, astfel, într-un moment foarte greu pentru mine, în care simțeam că mă aflu la o răscruce de drumuri, am ales să îmi urmez instinctul și să fac ce simt că ar putea fi vocația mea adevărată. Am renunțat la facultate acolo și am decis să plec la Bucureșți, să fac un curs de cofetar. Ștefania Pop, concurent Chefi la cuțite:

„Munca în laborator a fost cea care mi-a modelat stilul”

Plecarea la Bucureșți a fost un moment foarte dificil, dar știa că e drumul perfect pe care vrea să-l urmeze: „A fost un moment foarte dificil pentru mine în primul rând, pentru că din acel moment eram mult mai departe de familia și prietenii mei. A fost însă și momentul în care, începând cursul de cofetar la Horeca School, am realizat că îmi doresc să devin cofetar mai mult decât orice altceva”.

„Cursul de cofetar mi-a pus bazele și mi-a demonstrat că asta e vocația mea cu adevărat. Eu sunt însă o persoană foarte exigentă cu mine însămi și am realizat atunci cât de greu va fi parcursul meu în această lume până să mă simt cu adevărat mulțumită de ce știu să fac. După terminarea cursului, m-am angajat la «Livrez Fericire», unde am lucrat 3 ani. Munca în laborator a fost cea care mi-a modelat cel mai mult stilul și felul de a fi, atât ca om, dar mai ales drept cofetar”, spune aceasta.

Ștefania Pop este unul dintre cei mai apreciați concurenți ai ediției din acest an ai emisiunii „Chefi la cuțite”

„Am acumulat multe frustrări”

Care a fost cel mai dificil moment în toți acești ani? Ștefania are răspunsul: „Că eram departe de familie și toți cei dragi ai mei. De asemenea, mi-a fost foarte greu să gestionez faptul că mulți dintre ei erau foarte reticenți la început cu ceea ce îmi doream eu să devin. Timpul însă le-a demonstrat și lor, și mie că intuiția mea a fost corectă și creativitatea mea se dezvoltă cel mai frumos în laboratorul de cofetărie”.

Și spune că, „primii mei ani de cofetărie au fost unii foarte intenși, cu multe bune și rele, ce au necesitat multe sacrificii, dar care m-au ajutat să mă cresc din toate punctele de vedere. Am acumulat multe frustrări de fiecare dată când lucrurile nu îmi ieșeau așa cum mi-aș fi dorit în laborator, însă toate eșecurile m-au învățat să transform greșelile în lecții și să o iau mereu de la capăt”.

Noua mea pasiune o reprezintă tartele, care pot fi deserturi mult mai elaborate decât am tinde să credem. Începând cu aluatul de bază, pe care l-am testat în toate formele, și continuând cu elementele ce completează o tartă, aceasta poate să fie fără îndoială un deșert foarte complex și inedit pe care iubesc să îl fac cât mai des și cât mai diversificat. Ștefania Pop, concurent Chefi la cuțite:

„Emisiunea m-a trântit brusc afară din zona de confort”

Ștefania face parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar experiența de la emisiune o consideră „cea mai mare provocare de până acum”.

„O experiență inedită, mult mai intensă decât mi-o imaginam doar privind emisiunea de la tv, care m-a trântit brusc afară din zona de confort și m-a pus față în față cu niște situații pe care nu știam că pot să le traversez și niște stări și emoții pe care nu credeam că pot să le trăiesc. Nu știu foarte clar cum va arăta viitorul meu, însă îmi doresc să aibă în continuare legătură cu laboratorul de cofetărie. Îmi doresc să am o mică afacere în Târgu Mureș, unde să pot face ce iubesc cel mai mult pentru cei dragi ai mei și pentru orașul meu superb”, dezvăluie aceasta.

Adăugând că: „Momentan lucrez intens la o colaborare foarte frumoasă, care sper să se concretizeze cât mai curând. Planul principal este să muncesc în continuare la clădirea carierei mele de cofetar, să mă dezvolt și să îmi îmbunătățesc constant cunoștințele, pentru ca apoi să le pot aplica în deserturi cât mai inedite și calitative, care oferă bucurie și experiențe frumoase celorlalți”.

Participarea la emisiune, cea mai mare provocare

Primele preparate nu se uită niciodată

Care nu uită nici de primul ei preparat pe care l-a făcut de una singură. „Tortul pentru aniversarea mea de 17 ani. Au fost de fapt două torturi, pentru că nu m-am putut decide la unul. Cel mai impresionant a fost tortul trio chocolat, care a fost și primul meu contact cu niște rețete de mousse-uri de ciocolată foarte muncite.

Îmi doream foarte mult acest tort pentru ziua mea și pentru că simțeam că nu găsesc în oraș unul pe gustul meu am decis să încerc să îl fac singură, după mult research. Rezultatul a fost mult peste așteptările mele și am fost extrem de mulțumită de ce reușisem să fac”, recunoaște Ștefania.

Toți invitații mei mă întrebau de unde am comandat tortul, iar ăla a fost primul moment în care am realizat că aș putea să fac mai mult cu pasiunea asta pentru cofetărie. Ce m-a fascinat de la început este cât de multă bucurie poți aduce oamenilor printr-o prăjitură, iar din clipa aceea mi-am dorit să pot face asta mereu. Ștefania Pop, concurent Chefi la cuțite:

„Oricât de stăpân ești pe situație, poți avea probleme”

Cum pasiunea pentru dulciuri a prins contur în ultimii ani, Ștefania a devenit expertă în materie: „De-a lungul drumului în lumea cofetăriei, după multă muncă, am ajuns însă să stăpânesc foarte bine multe rețete și elemente de bază, care mă ajută acum să pot fi creativă și să le combin după bunul meu plac”.

„Înainte de participarea la emisiune aș fi zis clar că este mousse-ul de ciocolată neagră sau orice ține de zona de entremet. Adică prăjituri pe bază de mousse-uri și inserții cu diferite gusturi și texturi. Acolo am descoperit însă, că sub presiunea enormă pe care am resimțit-o, am unele dificultăți în a le face așa cum știu mai bine, deci există momente când, oricât de stăpân ești pe situație, poți avea probleme”, mai spune aceasta.

Ștefania Pop, concurent Chefi la cuțite

Cine sunt cofetarii pe care îi admiră Ștefania

În anii în care a locuit în Bucureșți, Ștefania a avut ocazia să îi cunoască pe unii dintre cei mai buni specialiști în materie:

„Există foarte mulți cofetari mari pe care îi admir și de nivelul cărora îmi doresc să mă apropii la un moment dat, măcar aproape de 50%. Amaury Guichon, Antonio Bachour, Karim Bourgi, Emmanuel Hamon și Tanya Novak sunt cei mai importanți cofetari pe care am avut șansa să îi cunosc și să îi văd lucrând, iar toate cunoștințele pe care ni le-au împărtășit la cursuri sunt foarte relevante pentru munca mea de acum”.

„Toți aceștia și mulți alții sunt niște profesioniști desăvârșiți pe care îi apreciez enorm. Din preparatele unora dintre ei am avut să mănânc deja și să înțeleg cu adevărat ce înseamnă să creezi o adevărată experiență culinară într-un desert, iar asta îmi doresc să ajung să fac și eu prin prăjiturile mele. Dintre cofetarii români îi apreciez foarte mult pe Ana Consulea, Schuller Peter, Olguța Iliescu, Simona Pope și Andreea Moldovan, punctează Ștefania.

Cu Andreea am avut ocazia să lucrez timp de 3 ani și astfel a devenit mentorul meu, iar mult din ce știu astăzi datorez timpului pe care l-am petrecut împreună în laborator, pentru care voi fi mereu recunoscătoare. De asemenea, am fost norocoasă să le cunosc pe Olguța Iliescu și pe Simona Pope, care au fost primele mele profesoare la cursul de cofetar, în anul 2017. Le mulțumesc pentru tot ce m-au învățat! Ștefania Pop, concurent Chefi la cuțite:

