O nouă amuletă menține presiunea crescută la bancurile de lucru ale Chefilor, care vor fi legați la ochi pentru provocarea acestei seri – în vreme ce arena audițiilor aduce o mulțime de povești interesante.

La 21 de ani, Filip Dincă este pasionat de gastronomie și trăiește la intensitate maximă emoțiile din platoul Chefi la cuțite. A început să gătească de la 9 ani, iar azi spune că vrea

să-și dedice întreaga viață meseriei de bucătar.

„Vreau să devin unul dintre cei mai buni bucătari. Iar în seara aceasta, le voi găti juraților un preparat de care probabil nu a mai auzit niciunul dintre Chefi”, a declarat Filip, care vine dintr-o familie cu zece frați din Târgoviște.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Tot diseară, în platoul show-ului culinar vor păși competitori de peste hotare, unii dintre ei cu experiență remarcabilă, acumulată alături de Chefi celebri cu stele Michelin – dar și concurenți care și-au dezvoltat singuri priceperea în bucătărie. Iulia Magda Pătrașcu este unul dintre concurenții ambițioși, cu spirit autodidact.

Recomandări Prima reacție a TikTok, după acuzațiile privind conturile false care l-au promovat pe Călin Georgescu înaintea alegerilor prezidențiale

„Pasiunea mea, de fapt, este presiunea. Îmi place să lucrez sub presiune și la viteză”, spune Iulia, care se declară pregătită să facă față stresului și adrenalinei din competiția Chefi la cuțite.

„Sunt aproape cofetar, pentru că, de zece ani, de când fac cofetărie, nu am urmat o școală care să mă specializeze în acest domeniu. Dar am o viziune foarte personală în această privință. Am o cofetărie în Drobeta Turnu Severin în care nu există amandine sau savarine.

Nu fac amandine, nu le înțeleg. Toată lumea le face, prefer să surprind oamenii cu altceva”, declară Iulia, care crede cu tărie că perseverența, creativitatea și curajul sunt ingredientele succesului. Respectând acest principiu,

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News