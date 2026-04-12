Survivor România 12 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va merge în Exil

O seară în care răsturnările de situație au fost cele care au marcat jocul. O provocare cu o miză imensă care poate schimba totul. O etapă specială care marchează deschiderea Exilului și șansa de a nu pleca acasă. Totul, la Survivor, într-un weekend special pentru toți cei de acasă. Show-ul continuă de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o ediție specială.

Jocul de imunitate a fost unul extrem de dificil pentru toți concurenții. După ce Faimoșii au condus cu un scor autoritar și păreau că se vor impune fără probleme, Războinicii au reușit să se regrupeze și au obținut o victorie vitală! Aceștia vor avea parte de un Consiliu fără griji și de o etapă în care nu pleacă nimeni. De cealaltă parte, doar Bianca Giurcanu este liniștită, după ce a reușit să câștige colanul de Imunitate personală.

Ediția Survivor din Seara de Înviere a fost urmărită cu emoție și suspans, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:32, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.5 puncte de rating şi 17.5% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.0 puncte de rating și 15.7% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.6 puncte de rating și 14.2% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.8 puncte de rating și 16.9% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.5 puncte de audiență și 15.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:17, aproape 1.3 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

Un concurent din echipa Faimoșilor va merge în Exil

În această seară, concurenții vor avea parte de o mare surpriză – Adi Vasile îi va invita pe toți la o masă specială, de Paște. Cele două triburi vor lăsa competiția deoparte, pentru scurt timp și se vor bucura împreună de toate mâncărurile care le vor aminti de casă și de cei dragi. Emoția va continua și la joc, când vor afla că miza serii este un mesaj video de la familie. Cine va câștiga și se va bucura să-și revadă persoanele iubite?

Finalul ediției va aduce și un moment încărcat de tensiune – după Duel, persoana din tribul Faimoșilor care va pierde, va afla că nu este eliminată, ci că merge în Exil, acolo unde va trebui să reziste, până la momentul în care va avea o a doua șansă să reintre în competiție. Cine va pierde și va avea parte de reaprinderea flăcării, descoperim curând.

